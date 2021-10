AVISO: MEDIENBRUNCH im Rahmen der österreichischen Seilbahntagung in Zell am See, 19.10.2021, 12:30 Uhr

Wien (OTS) - Der Fachverband der Seilbahnen Österreichs und die Österreich Werbung laden herzlich zum traditionellen Winterauftakt ein.

Im Rahmen der österreichischen Seilbahntagung in Zell am See findet am 19. Oktober ein Medienbrunch statt:

Wo: Ferry Porsche Congress Center

Wann: 19. Oktober 2021 um 12:30

Zum Start der aktuellen Wintersaison blicken die heimischen Seilbahnunternehmen gemeinsam mit der Österreich Werbung auf eine enorm wichtige Phase für den österreichischen Tourismus. Im Rahmen der Seilbahntagung und des Winterauftakts analysieren die Gesprächspartner die Rahmenbedingungen für den bevorstehenden Saisonbetrieb, präsentieren Neuigkeiten zum Winter und beleuchten die aktuelle weltweite Stimmungslage unter den Gästen sowie die touristischen Perspektiven und Trends für den Winterurlaub in Österreich.

Ihre Gesprächspartner:

NR Franz Hörl, Obmann des Fachverbandes der Seilbahnen Österreichs (WKÖ)

Dipl.-Kff. Lisa Weddig, Geschäftsführerin der Österreich Werbung (ÖW)

Dr. Erik Wolf, Geschäftsführer des Fachverbandes der Seilbahnen Österreichs (WKÖ)

Wir bitten um Ihre verbindliche Anmeldung bis 23. Oktober unter marketingforum.seilbahnen@wko.at und stehen für allfällige Rückfragen gerne zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass für die Teilnahme ein 3G Nachweis erforderlich ist.

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)

DMC – Data & Media Center

Pressestelle

Wirtschaftskammer Österreich

T 0590 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe