Sky Österreich startet Auflösung der Teaser-Kampagne zum Sky Original „Die Ibiza Affäre“

Wien (OTS) - Die Katze ist aus dem Sack. Mit provokanten Sprüchen hat Sky Österreich bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Hierbei handelt es sich um bekannte Zitate des ehemalgien Vizekanzlers HC Strache rund um die realen Begebenheiten auf Ibiza. Sky Österreich startet nun nach der eindrucksvollen Teaser-Kampagne zum Sky Original „Die Ibiza Affäre“ die Phase der Auflösung.



Die Teaser-Kampagne wurde über TV- und Außenwerbung national und reichweitenstark platziert. Mit 12.10. wird die Teaser-Phase von einer groß angelegten 360° Kampagne im TV, Print, Außenwerbung, Radio und Digital abgelöst. Darin werden Einblicke in die Serie sowie der Starttermin 21.10. auf Sky kommuniziert.



Weiters sorgt Sky zur Einstimmung auf die Serie für Ibiza-Flair und lädt die Wiener:innen ein, im nachgebauten Original-Schauplatz – im Wohnzimmer der Finca – Platz zu nehmen. Vom 15. - 17.10. kann man sich von 10:00 - 18:00 Uhr im Museumsquartier (Museumsplatz 1, Hof 1) für Fotos auf dem bekannten Sofa niederlassen und sich auf weitere Überraschungen freuen.



Walter Fink, Director Brand & Market Communications, Sky Österreich: „Es gibt keinen spannenderen Inhalt für eine Teaser-Kampagne als provokante Zitate eines ehemaligen Vizekanzlers. Wir haben uns bewusst für eine solche Kampagne entschieden, um exakt jene Aufmerksamkeit für unser Sky Original zu erlangen, die dieser Affäre gerecht wird. Die Reaktionen darauf haben uns bestätigt.



Wir konnten im ORF Umfeld TV-Spots mit folgendem Zitat platzieren: ,Wir könnten uns vorstellen den ORF völlig auf neue Beine zu stellen.‘ Dies gibt der ganzen Kampagne noch eine gewisse Selbstironie, die wiederum hervorragend zu unserem Sky Original ,Die Ibiza Affäre' passt.“



Für die Entwicklung des Kreativkonzepts der Kampagne zeichnet die Werbeagentur move121 verantwortlich. „Klassisches Storytelling ist sicherlich unsere Stärke. Aber hier hat die Realität die Fiktion überholt. Wir mussten dies nur ganz plakativ herausstellen und so Österreich nochmal die Ungeheuerlichkeiten vor Augen führen, auf denen diese hervorragende Serie basiert,“ so Michael Wimmer-Lamquet, Geschäftsführer move121.



Details zur Kampagne:

Laufzeit der Teaser-Phase: 28.09. – 11.10.,

Phase der Auflösung: 12.10. – 07.11. Mediamix: TV, Print, Außenwerbung, Radio, Digital

Entwicklung Kreativkonzept: move121

Mediaplanung und Strategie: Mediacom

Hier die Links zu den TV-Spots: https://youtu.be/EP9ac25x1Js, https://youtu.be/e194IrW0nzk



Über das Sky Original „Die Ibzia Affäre“: Die Verfilmung des spektakulären Politskandals von Christopher Schier wird in vier Teilen ausgestrahlt. Am 21. und am 28.10. laufen jeweils zwei Folgen um 20:15 Uhr auf Sky Atlantic. Alle vier Episoden sind ab dem 21.10. auch auf Sky X und Sky Q auf Abruf verfügbar.



Für die Besetzung konnte ein hochkarätiges Darsteller:innen-Ensemble verpflichtet werden: Nicholas Ofczarek ist Privatdetektiv Julian Hessenthaler, der gemeinsam mit dem Wiener Anwalt Ramin Mirfakhrai, verkörpert von David A. Hamade, als Drahtzieher hinter dem heimlich aufgezeichneten Video gilt. Das Video, das ein mehrstündiges Treffen zwischen Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus mit der vermeintlichen Nichte eines russischen Oligarchen in einer Finca auf Ibiza dokumentiert, wurde am 17.05.2019 von der Süddeutschen Zeitung (SZ) und dem Spiegel veröffentlicht und löste einen Politskandal ungeahnten Ausmaßes aus.



Die Rolle des ehemaligen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache übernimmt Andreas Lust, die des ehemaligen Klubobmanns Johann Gudenus Darsteller Julian Looman. Stefan Murr und Patrick Güldenberg spielen die beiden SZ-Journalisten Bastian Obermayer und Frederik Obermaier, die das Video als Erste veröffentlicht haben. Anna Gorshkova ist als vermeintliche Nichte eines Oligarchen zu sehen, Cosima Lehninger als Tajana Gudenus. In weiteren Rollen stehen u.a. Deleila Piasko, Edi Jäger, Peter Knaack, Rita Radinger vor der Kamera.



W&B Television hatte die exklusiven Rechte am Sachbuch „Die Ibiza-Affäre: Innenansichten eines Skandals“ (erschienen im Verlag Kiepenheuer & Witsch) der beiden SZ-Journalisten erworben. Neben dem Buch bilden Hintergrundgespräche und bisher unveröffentlichte Informationen die umfangreiche Recherche-Grundlage der vierteiligen Serie aus der Feder der Autoren Stefan Holtz und Florian Iwersen. Die Kameraführung hat Thomas W. Kiennast übernommen.



