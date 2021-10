AVISO: Neue Folge von Politik am Ring am 18. Oktober

Thema der Sendung: Zurück aus der Zukunft? Ist Österreichs Strategie für künstliche Intelligenz ambitioniert genug?

Wien (PK) - In der neuen Ausgabe von Politik am Ring, am 18. Oktober 2021, um 21.00 Uhr, diskutieren live in der Mediathek der Parlamentshomepage die VertreterInnen der fünf Parlamentsfraktionen zum Thema: Zurück aus der Zukunft? Ist Österreichs Strategie für künstliche Intelligenz ambitioniert genug?

Die im August bei den Alpbacher Technologiegesprächen präsentierte "Strategie der Bundesregierung für Künstliche Intelligenz (KI)" soll den Forschungs- und Wirtschaftsstandort Österreich fit für die Zukunft machen. Während die zuständigen Ministerinnen Margarete Schramböck und Leonore Gewessler die Pläne als ambitioniert bezeichnen, kritisiert sie die Opposition als "zu langsam und zu wenig". Auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kommt Kritik. In einer gemeinsamen Stellungnahme mehrerer Forschungseinrichtungen heißt es: "Die österreichische KI-Strategie ist eine bittere Enttäuschung und eine Gefahr für den Standort." Ambitioniert oder enttäuschend? Ist die KI-Strategie der Bundesregierung geeignet, Österreich fit für die Zukunft zu machen?

Die Sendung wird ab 21.00 Uhr aus dem Dachfoyer der Wiener Hofburg übertragen und ist auf der Website zu Politik am Ring live zu sehen. Sie ist nach der Aufzeichnung dauerhaft in der Mediathek auf der Parlamentswebsite abrufbar. Medienunternehmen können den Livestream unentgeltlich übernehmen und die gesamte Sendung oder auch Ausschnitte zu Informationszwecken zeigen.

Zurück aus der Zukunft? Ist Österreichs Strategie für künstliche Intelligenz ambitioniert genug?

Es diskutieren: Maria Theresia Niss (ÖVP), Petra Oberrauner (SPÖ), Gerhard Deimek (FPÖ), Süleyman Zorba (Grüne), Helmut Brandstätter (NEOS)

Expertinnen: Martina Mara, Österreichische Rat für Robotik und Künstliche Intelligenz (angefragt) und Michael Katzlberger, KI-Experte

Moderation : Gerald Groß (Schluss) mar

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl