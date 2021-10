Einladung zum Pressegespräch Auftakt Wintersaison 2021/22

Wien (OTS) - Sehr geehrte Damen und Herren!



Wie wird der Winter? Nach dem beispiellosen Komplettausfall im vergangenen Jahr steht Österreich vor dem Start in eine ganz besondere und wichtige Wintersaison 2021/22. Und die Vorzeichen sind erfreulich positiv. Bei unseren potenziellen Gästen ist die Lust auf Winterurlaub so groß wie die Zuversicht, dass dieser heuer auch wird stattfinden können. Das zeigt eine neue Studie im Auftrag der Österreich Werbung zu den Reiseplänen auf Österreichs sieben wichtigsten Herkunftsmärkten.



Parallel startet die Österreich Werbung ihre bisher größte Winterkampagne auf insgesamt 13 internationalen Märkten. Gemeinsam mit den Landestourismusorganisationen und Betrieben begeistert die Kampagne für die Vielfalt des Winters in Österreich.

Die Studie „Winterpotenziale 2021/2022“, die Einschätzungen unserer Expertinnen und Experten aus den ÖW-Marktbüros sowie die Winterkampagne 2021/22 möchten wir Ihnen gerne vorstellen bei unserem



Pressegespräch Auftakt Wintersaison 2021/22

Wann: Donnerstag, 14. Oktober 2021, 9 Uhr

Wo: per Livestream unter steinerlive.stream/wintersaison2021-22

Mit: Lisa Weddig, Geschäftsführerin der Österreich Werbung



Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Claudia Riebler

Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel.: 01/588 66-299

claudia.riebler @ austria.info

www.austriatourism.com/newsroom