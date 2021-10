LKÖ: Umsetzung des Regierungsprogramms und wichtiger Projekte dringend fortsetzen

Gratulation an neuen Bundeskanzler Schallenberg - Dank an Kurz

Wien (OTS) - "Als Landwirtschaftskammer Österreich begrüßen wir die Ankündigung, die Umsetzung des Regierungsprogramms unter dem neuen Bundeskanzler Alexander Schallenberg zügig fortzusetzen. Wir gratulieren dem neuen Kanzler zur Angelobung und wünschen ihm für die neuen Aufgaben viel Erfolg und alles Gute. Bei den aktuellen Herausforderungen weltweit und hierzulande ist es ganz entscheidend, eine politische Kraft an der Spitze zu haben, die über fachliches Know-how, langjährige Erfahrung und entsprechendes Verantwortungsbewusstsein verfügt", betont Landwirtschaftskammer (LK) Österreich-Präsident Josef Moosbrugger.

"Für die Landwirtschaft sind Stabilität und Zukunftsorientierung von größter Bedeutung. Es geht aktuell um ganz zentrale Weichenstellungen für die nächsten Jahre, allen voran die nationale Umsetzung der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP). Auch die ökosoziale Steuerreform, die rechtlichen Rahmenbedingungen für mehr Fairness in der Wertschöpfungskette - Stichwort UTP-Richtlinie - und viele andere Zukunftsprojekte dulden keine Verzögerung. Ebenso steht das fertig ausgearbeitete Paket zur verpflichtenden Herkunftskennzeichnung in der Gemeinschaftsverpflegung und bei Verarbeitungsprodukten zur Begutachtung bereit", unterstreicht Moosbrugger. "Gemeinsam mit der Bundesregierung arbeiten wir daran, dass die Land- und Forstwirtschaft wieder einen größeren Anteil an der Wertschöpfung erhält. Nur dann können wir den hohen Anforderungen der Gesellschaft entsprechen und nachhaltig existieren. Die Corona-Krise hat uns vor Augen geführt, dass eine regionale Versorgung mit Lebensmitteln, nachhaltiger Energie und Rohstoffen eine entscheidende Sicherheitsfrage darstellt. Wir haben die Verantwortung, diese gemeinsam zu erhalten", fordert der LKÖ-Präsident.

"Gleichzeitig bedanken wir uns bei Sebastian Kurz, der als Bundeskanzler immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Anliegen der Bäuerinnen und Bauern hatte. Gemeinsam mit ihm und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger sind uns wichtige Maßnahmen wie das Dürrepaket, das Steuer-, Entlastungs- und Waldpaket oder auch zahlreiche Corona-Hilfen im Sinne der bäuerlichen Familienbetriebe und Österreichs Versorgungssicherheit gelungen", so Moosbrugger. (Schluss)

