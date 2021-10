Häuser zum Leben: Innovations-Offensive zum Abschluss der 60-Jahr-Feierlichkeiten

Am 7. Oktober 2021 wurde der Abschluss des 60-Jahr-Jubiläums des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser mit einer Torte für alle BewohnerInnen der Stationen im Haus Rossau gefeiert

Wien (OTS) - Am 7. Oktober 1960 wurde mit dem Gemeinderatsbeschluss zur Gründung eines ‚Fonds zur Errichtung von Pensionistenheimen‘ der Grundstein für die beispiellose Erfolgsgeschichte des heutigen Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) gelegt. Am 7. Oktober 2021, wurde im Beisein der Direktorin des Hauses Rossau, Christine Lapp, und dem KWP-Geschäftsführer, Mag. Christian Hennefeind, der Abschluss des Jubiläumsjahres mit einer köstlichen KWP-Haustorte für alle BewohnerInnen der Stationen gefeiert.

Den Erfolg des KWP belegen im heurigen Jubiläumsjahr die zahlreichen Preise und Auszeichnungen der Häuser zum Leben und der PensionistInnenklubs für die Stadt Wien: Der Bundesverwaltungspreis, der Wiener Gesundheitspreis, der Women of the Year Award sowie zahlreiche Bezirks Medical Awards u. v. m. Gefeiert wurde das Jubiläum ganzjährig mit einer Wanderausstellung, die in allen Häusern zum Leben gezeigt wurde, einer Jubiläumsbroschüre sowie mit einer Video-Dokumentation und einem Website-Relaunch (www.häuserzumleben.at).

Am Puls der Zeit

Die Häuser zum Leben sind heute in vielerlei Hinsicht Vorbild: Aus Vollpensionen für den Ruhestand wurden hochprofessionelle Einrichtungen mit Pflegestationen und medizinisch-therapeutischen Angeboten. Um das Leben und das Arbeiten der BewohnerInnen bzw. der Beschäftigten stets besser zu machen, setzt das KWP weiterhin neue Projekte in allen Bereichen um. Zum Beispiel können smarte Technologien, so genannte Assisted-Living-Systeme, wie Funklichtschalter, Bewegungsmelder, intelligente Schließsysteme, automatisierte Messgeräte, Tablets, sturz- und aktivitätserkennende Uhren und Roboter für Hilfs- und Sicherheitstätigkeiten getestet werden.

Die 30 Frischküchen des KWP versorgen die 8.500 BewohnerInnen täglich mit 55.000 hochwertigen Mahlzeiten. Zudem betreibt das gastronomische Management eine eigene Forschungsküche, die spezielle Gerichte, wie etwa gaumenweiches Brot für Personen mit Schluckbeschwerden, entwickelt.

Als attraktiver Arbeitgeber bietet das KWP betriebliche Gesundheitsförderung und Diversitätsmanagement für alle MitarbeiterInnen ebenso wie Eingliederungs­management für ältere ArbeitnehmerInnen und eine innovative Job-Offensive mit vielen Benefits für integrative Lehrlinge.

Die Hausklubs sind heute eine moderne Freizeiteinrichtung mit einem abwechslungsreichen Programm. Neben Bewegungs-, Tanz- und Gymnastikeinheiten bieten sie auch Wanderungen, Yoga, Lesungen, Nordic Walking, Plaudern und Garteln sowie die traditionelle Kaffeejause an. Die 150 PensionistInnenklubs in ganz Wien feiern heuer noch das ganze Jahr mit hunderten Sonder-Veranstaltungen ihr 75-Jahr-Jubiläum.

„Die vergangenen 60 Jahre waren eine Erfolgsgeschichte, die das KWP auch in den kommenden Jahren weiterschreiben wird. Das zeigt auch die Gegenwart: In der aktuell schwierigen Situation und Gefährdung der BewohnerInnen aufgrund der COVID-19-Pandemie haben alle MitarbeiterInnen in diesem Jahr Großartiges geleistet. Darauf kann Wien stolz sein!“, erklärt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

"Das Besondere am KWP ist, dass wir selbstbestimmte Arbeitswelten und Jobs mit Sinn bieten können – um jeden Tag unsere KundInnen glücklich und zufrieden zu machen“, meint KWP-Geschäftsführer Mag. Christian Hennefeind, und das soll noch viele Jahrzehnte so bleiben!

60 Jahre Häuser zum Leben Ein Video zeigt die Entstehungsgeschichte des KWP

Rückfragen & Kontakt:

Abteilung Marketing & Kommunikation

Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP)

Seegasse 9, 1090 Wien



Tel.: +43 1 313 99 170 231

E-Mail: presse @ kwp.at