FPÖ – Schnedlitz: Neo-Bundeskanzler torpediert bei Amtsantritt gleich Arbeit der WKStA

Alexander Schallenberg schon nach seinem ersten Statement rücktrittsreif

Wien (OTS) - Wer gedacht hat, dass mit der Angelobung von Alexander Schallenberg zum neuen Bundeskanzler, auch eine Richtungsänderung innerhalb der ÖVP Einzug hält, wurde schon nach wenigen Minuten enttäuscht. In seiner Antritts-Pressekonferenz kam Schallenberg zum Schluss, dass die im Raum stehenden Vorwürfe gegen Sebastian Kurz falsch seien. „Der Neo-Kanzler entpuppt sich schon in den ersten Minuten als Diener seines Herrn Sebastian Kurz, anstatt Normalität in die Republik zu bringen. Dass dadurch ein amtierender Kanzler die Arbeit der Justiz torpediert, ist nicht tragbar und mehr als eine Fortsetzung des türkisen Sumpfes rund um Sebastian Kurz“, so FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.



