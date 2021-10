Blümel/Arnoldner: Mit voller Kraft für Wien

Sensationelles Wahlergebnis vom 11. Oktober 2020 jährt sich zum ersten Mal – Auftrag und Ansporn zugleich

Wien (OTS) - „Das sensationelle Wahlergebnis vom 11. Oktober 2020 jährt sich heute zum ersten Mal. Viele haben uns diesen Wahlsieg nicht zugetraut. Entgegen den Umfragen haben wir das beste Ergebnis seit 33 Jahren erreicht“, so der Landesparteiobmann der neuen Volkspartei Wien Bundesminister Gernot Blümel anlässlich des heutigen Jahrestages.

Dieses klare Wählervotum ist für uns Auftrag und Ansporn zugleich. Die neue Volkspartei Wien arbeite jeden Tag hart dafür die Interessen der Wienerinnen und Wiener zu vertreten und die Arbeit der rot-pinken Koalition kritisch zu beäugen. „Davon zeugen auch zahlreiche Initiativen, Anfragen und Anträge im Wiener Gemeinderat im vergangenen Jahr. 22 Mandatarinnen und Mandatare sowie 2 Stadträtinnen arbeiten nun täglich an den Herausforderungen für unsere Stadt“, so Landesgeschäftsführerin Stadträtin Bernadette Arnoldner.

„Klar ist: Die neue Volkspartei Wien wird sich unter meiner Führung weiterhin mit voller Kraft für die Zukunft unserer Stadt einsetzen. In meiner Wien-Rede, die am 20. Oktober im Wiener Schottenstift stattfinden wird, werde ich skizzieren, worum es in der Stadt derzeit geht und was in der Politik in Zukunft zählt“, so Blümel abschließend.

