AVISO: 12.10., 09:15, Josefsplatz: „Schallenberg bleibt die Marionette von Schattenkanzler Kurz!“

Rote Jugendorganisationen laden zu Medienaktion im Vorfeld der Sondersitzung ein

Wien (OTS) - “Auch ein Kanzler Schallenberg wird nichts am System Kurz mit all seinen negativen Eigenschaften ändern, wenn Kurz selbst im Hintergrund weiter die Fäden zieht! Es ist notwendig, das System Kurz zu beenden und die ÖVP in die Opposition zu schicken”, sagen die Vorsitzenden der roten Jugendorganisationen Flora Prantl (AKS), Josef Rehberger (FSG-Jugend), Claudia O´Brien (JG), Paul Stich (SJ) und Dora Jandl (VSSTÖ).



Die Sozialistische Jugend lädt gemeinsam mit den genannten Organisationen zu einer Medienaktion, um das zu verdeutlichen.



Wann: 12.10.2021, 09:15

Wo: Josefsplatz, 1010 Wien



