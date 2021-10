Ökonomischer und gesellschaftlicher Beitrag von Novartis in Österreich

Einladung zum Pressegespräch und zur Studienpräsentation

Wien (OTS) - Wir laden Sie herzlich zum Pressegespräch und zur Präsentation der aktuellen Studienergebnisse zu „Novartis in Österreich: Ökonomischer und gesellschaftlicher Beitrag für Wohlstand und Innovation“ ein.

Vor 75 Jahren begannen wir in einer Tiroler Brauerei mit der Produktion von lebenswichtigen Medikamenten für Österreich. Heute sind wir das führende Pharmaunternehmen des Landes und leisten einen wesentlichen Beitrag zu Gesundheit, aber auch Wohlstand, in Österreich. Dazu präsentieren wir eine neue Studie des WifOR Instituts.

Am Podium:

Prof. Dennis A. Ostwald, WifOR Institut Deutschland

Präsentation der Studienergebnisse „Novartis in Österreich: Ökonomischer Beitrag für Wohlstand und Innovation“

Vision & ökonomische und gesellschaftliche Verantwortung von Novartis in Österreich

Moderation: Gerald Groß

Anschließend besteht die Möglichkeit für Fragen und persönliche Gespräche mit den beiden Referenten.

Anmeldung

Bitte um Ihre Rückmeldung, ob Sie persönlich oder virtuell teilnehmen, bis zum 20. Oktober 2021 per E-Mail an julia.rinner@novartis.com

Bitte berücksichtigen Sie, dass bei diesem Pressegespräch die 3-G-Regel gilt und beim Einlass kontrolliert wird.

Datum: 22.10.2021, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Hybrid Veranstaltung: Presseclub Concordia und Einwahllink für Live Streaming

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Boschetto

Head Country Communications & Patient Engagement Novartis Austria

M: +43 664 8278610

sabine.boschetto @ novartis.com