Fundamental Rights Forum im Wiener Rathaus

Wien als Stadt des internationalen Dialogs, der Weltoffenheit und der Vielfalt

Wien (OTS) - Am 11. und 12. Oktober 2021 findet das Fundamental Rights Forum erstmals im Wiener Rathaus statt. Die Menschenrechtsstadt Wien ermöglicht damit internationale Vernetzung und einen umfangreichen Austausch zu Menschenrechtsthemen. Es sind rund 25 europäische Städte vertreten und teilweise hybrid zugeschaltet, wie z.B. Ljubliana, Oslo, Genf, Straßburg oder Warschau.

Der zuständige Stadtrat Christoph Wiederkehr versteht Menschenrechtsarbeit als Querschnittsmaterie und möchte diese wertvolle Arbeit intensivieren und verstärken: „Wien ist eine Stadt des internationalen Dialogs, der Weltoffenheit und der Vielfalt. Wir sind stolz, dass das Fundamental Rights Forum im Wiener Rathaus stattfindet. Ich verstehe Menschenrechtsarbeit als Querschnittsmaterie – und zwar nicht nur zwischen den politischen Tätigkeitsfeldern, sondern auch zwischen Gemeinden, Städten und Ländern. Hierbei sind der lebendige Dialog und die aktive Einbindung der Zivilgesellschaft zentral für eine erfolgreiche Arbeit.“

Neben den verschiedenen Menschenrechtsthemen und der Arbeit der Menschenrechtsstädte wird ein Framework of Commitments für die Menschenrechtsstädte in Europa vorgestellt. Dies wurde auf Initiative der Menschenrechtsbüros Wien und Utrecht gemeinsam mit der Fundamental Rights Agency in einem zweijährigen Prozess erarbeitet und bildet erstmal einen Rahmen für Verpflichtungen von Menschenrechtsstädten. So heißt es im Framework of Commitments: „Cities are an ideal starting point to strengthen respect for human rights by developing a human rights-based policy framework to guide the development of the community.”

Die Leiterin des Menschenrechtsbüros der Stadt Wien Shams Asadi betont: „Wie zentral Grund- und Menschenrechte sind hat uns die Pandemie wieder stark vor Augen geführt. Das Recht auf Bildung, das Recht mitzubestimmen, nicht diskriminiert zu werden, seine Meinung äußern zu dürfen u.v.m. Wien ist sich der Verantwortung bewusst, Menschenrechtsstadt zu sein und die Vielfalt an Menschenrechtsthemen und -maßnahmen, die hier umgesetzt werden, zeigt das klar und deutlich auf.“

Rückfragen & Kontakt:

Stephan Maier

Mediensprecher Vizebürgermeister Wiederkehr

stephan.maier @ wien.gv.at, Tel.: +43 1 4000 83213