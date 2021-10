Unterwassercycling - Weltrekorde sind fällig!

Der Österreichische Betriebssport Verband möchte vom 20.11. – 21.11.2021 Weltrekorde aufstellen!

Alle guten Dinge sind drei!

In der Kategorie „größte 24-Stunden-Distanz eines 10er-Teams im Unterwasser-Cycling“ soll der 2017 aufgestellte Weltrekord aus Hessen gebrochen werden. Geradelt wird auf den coolen SharkBikes von BECO-Beermann GmbH & Co. KG, die auf einer Tiefe von 5 Metern versenkt werden. Und dann? Die Räder werden 24 Stunden lang befahren, innerhalb dieser Zeit wird mehr als 115 km unter Wasser geradelt.

„Wir suchen 10 ambitionierte TaucherInnen, die dazu bereit sind, sich innerhalb von 24 Stunden auf Aqua-Bikes zu setzen, unter Wasser zu radeln und zeigen, was die österreichische Tauchszene alles kann!“ , so das Statement von Florian Ram, Generalsekretär des Österreichischen Betriebssport Verbands.

Mit im Gepäck sind namhafte KooperationspartnerInnen: Der Apnoetaucher und Weltrekordhalter, Christian Redl sowie der SharkBike-Hersteller BECO-Beermann GmbH & Co. KG aus Deutschland und „dieTauchschule“, erst kürzlich eröffnet von Andreas Brustmann, der selbst langjähriger und erfahrener Tauchlehrer ist.

Da fehlen doch noch Weltrekordversuche? Christian Redl strebt unter Wasser weitere Bestmarken an. „Wir laden alle Journalisten und JournalistInnen dazu ein, sich selbst auf ein Rad zu setzen und auszuprobieren, wie so ein Rad unter Wasser reagiert. Ein Rad steht vor Ort und kann jederzeit frei benutzt werden“ , sagt Redl als Schirmherr und Leiter des Weltrekordteams.

Geprüft werden alle stattfindenden Weltrekordversuche vom Rekord-Institut für Deutschland, dem deutschsprachigen Pendant zum international ausgerichteten Rekordbuch aus London. RID-Rekordrichter Olaf Kuchenbecker wird eigens nach Wien kommen, um die neuen Weltrekorde im besten Fall gleich vor Ort zu zertifizieren und mit Rekordurkunden auszuzeichnen.

So soll es Ende November im 23ten Wiener Gemeindebezirk zu einem großen Event kommen, bei dem es gilt Wien zur Weltrekordstadt für Unterwassersport zu machen.

Information

SA., 20.11. - SO., 21.11.2021

Startschuss: 09:00 Uhr/ 24h

die Tauchschule, Jochen-Rindt-Straße 21, 1230 Wien

Nenngeld: 50,00€/ TeilnehmerIn

Schirmherr: Profisportler & Apnoetaucher Christian Redl

Side-Events

Rekordversuch mit Christian Redl

Autogrammstunde mit Josef Köberl (on ice)

Über BECO BEERMANN GmbH & Co KG | SHARKBIKE

Das SharkBike von BECO ist ein hervorragendes Aqua Fitnessgerät für den ganzen Körper und erleichtert Anfängern und sogar Nichtschwimmern den Einstieg in die Aqua Fitness. Regelmäßiges Training mit dem SharkBike stärkt die Herz-Kreislauf-Funktion und schont dabei die Gelenke. Darüber hinaus werden Mobilität, Koordination und die Durchblutung der Haut, des Bindegewebes sowie der Muskulatur verbessert. Patienten aller Altersklassen profitieren vom Training mit dem ergonomischen Aqua Bike von BECO. Aqua Cycling aktiviert das Herz-Kreislauf-System und wirkt sich auch positiv auf den Bewegungsapparat aus. Ein Grund mehr, um aufs SharkBike zu steigen.

Über das Rekord-Institut für Deutschland (RID)

Das REKORD-INSTITUT für DEUTSCHLAND (RID) ist das deutschsprachige Pendant zum international ausgerichteten Rekordbuch aus London. Das RID sammelt und prüft Höchstleistungen aus dem deutschen Sprachraum und erkennt Weltrekorde an, die auf rekord-institut.org präsentiert werden. Auf Wunsch zertifiziert das RID ausgezeichnete Weltrekorde mit der offiziellen Überreichung von Rekordurkunden.

Über den Österreichischen Betriebssport Verband

Die Aufgabe des Österreichischen Betriebssport Verbands ist es, das Gesundheitsbewusstsein zu steigern, die Gemeinschaft zu pflegen und den Sport nachhaltig zu fördern. Durch Aufklärungskampagnen und Programme zum Schwerpunktthema „Bewegung im Setting Arbeitswelt“ macht der ÖBSV das Thema „Betriebssport“ wirtschaftlich und sozial zugänglich und setzt es in der dynamischen Unternehmenslandschaft im Interesse der Gesundheit aller Beteiligten und der Gesellschaft verantwortungsvoll um. Für den ÖBSV steht Sport am Arbeitsplatz für die Förderung von Gemeinschaft, Bewegung, Wettbewerb, Teambuilding und die Schaffung eines innovativen und gesunden Arbeitsumfelds.



