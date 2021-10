Handelsverband gratuliert Bundeskanzler Schallenberg & Außenminister Linhart zur Angelobung und sagt volle Unterstützung zu

Starke Trennlinien zwischen Politik, Justiz und Medien sowie Transparenz bei Mittelverwendung öffentlicher Gelder essentiell. Umsetzung der Reformprojekte Gebot der Stunde.

Wien (OTS) - Der österreichische Handel gratuliert Bundeskanzler Alexander Schallenberg und Außenminister Michael Linhart zur heutigen Angelobung und wünscht beiden einen erfolgreichen Amtsbeginn. Angesichts der aktuellen innenpolitischen Situation und der noch nicht überstandenen Corona-Pandemie braucht Österreich mehr denn je transparente Politik, Konstanz gepaart mit überfälligen Strukturreformen.

"Mit Alexander Schallenberg übernimmt ein erfahrener Politiker und ausgewiesener EU-Befürworter das Amt des Bundeskanzlers. Wir gratulieren herzlich zur Ernennung und hoffen auf die zeitnahe Umsetzung der von der Bundesregierung auf den Weg gebrachten Reformprojekte und den konsequenten und entschlossenen Kampf gegen die Pandemie. Wesentlich dabei ist der starke Einbezug überparteilicher, freier Verbände, um stabile Lösungen sicherzustellen", so Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes.

Der Handelsverband gratuliert auch Außenminister Linhart zur Ernennung und wünscht ihm viel Erfolg dabei, unser Land und unsere Wirtschaft in der internationalen Staatengemeinschaft bestmöglich zu vertreten. Der Handelsverband sagt den beiden Regierungsmitgliedern volle Unterstützung zu.

"Wir wünschen Bundeskanzler Schallenberg und Außenminister Linhart jene Kraft, die es braucht, um die großen Herausforderungen unserer Zeit – Klimawandel, Digitalisierung, Migration und Pandemie – zu bewältigen. Die Anforderungen sind die gleichen geblieben, die Zeit wird jedoch knapper: Ein wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort, mehr Fairness in internationalen Handelsverträgen und in der Digitalwirtschaft, eine spürbare Lohnnebenkostensenkung für die Betriebe, die beste Bildung für alle und eine verträgliche Kreislaufwirtschaft", sagt Rainer Will, der bundesweite Sprecher des Handels.

Zugleich bedankt sich der Handelsverband bei Altbundeskanzler Sebastian Kurz für die Zusammenarbeit in den letzten - sehr anspruchsvollen - Jahren. Ebenso gebührt allen Parteichefs der Regierungs- und Oppositionsparteien sowie der Landeshauptleute dank für deren außerordentlichen Einsatz in den letzten Tagen. Sie alle haben das Interesse unseres Landes an oberste Stelle gestellt.





