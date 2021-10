WKÖ-Spitze: „Fortsetzung der Regierungsarbeit gibt dem österreichischen Standort wichtige Stabilität“

Mahrer und Kopf gratulieren Alexander Schallenberg zur Angelobung - politische Stabilität ist wichtige Voraussetzung für wirtschaftliche Stabilität

Wien (OTS) - „Aus Sicht der österreichischen Wirtschaft ist es positiv, dass die Regierungsarbeit fortgesetzt wird. Wir freuen uns daher, dass mit Alexander Schallenberg ein langjähriges und erfahrenes Regierungsmitglied ins Bundeskanzleramt einzieht und die im Regierungsprogramm für die zukünftige Entwicklung des Standorts Österreich so bedeutenden Vorhaben auch umgesetzt werden können – gerade in einer Phase, wo der Aufschwung nach der Corona-Krise erst begonnen hat“, sagt Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). „Politische Stabilität unterstützt die Erholung der Wirtschaft und ist eine Grundvoraussetzung für wirtschaftliche Stabilität für die heimischen Betriebe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Generalsekretär Karlheinz Kopf.

Die WKÖ-Spitze gratuliert daher Alexander Schallenberg zur Angelobung als Bundeskanzler und wünscht ihm für die herausfordernde Arbeit der nächsten Monate, die von der Umsetzung der Steuerreform bis hin zur Arbeitsmarktreform reicht, viel Erfolg. Kopf und Mahrer gratulieren ebenso dem erfahrenen Diplomaten Michael Linhart zur Angelobung als Außenminister und freuen sich auf die Weiterführung der Zusammenarbeit im Rahmen der österreichischen Exportaktivitäten. (PWK 483/DFS)

