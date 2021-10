#gemmalehre meets Bürgermeister Michael Ludwig

Influencer-Aktion des waff für alle Fragen rund um die Lehrausbildung

Wien (OTS) - Buchhändler, Zuckerbäcker oder Schalungsbauer - diese Lehrberufe sind Wiens Bürgermeister Michael Ludwig in seiner Jugend durch den Kopf gegangen. Das hat er in einem Gespräch mit den #gemmalehre-InfluencerInnen Aylin und Erik verraten. #gemmalehre ist die Influencer-Aktion des waff-Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds, mit der Jugendliche rund um das Thema Lehre unterstützt werden. Aylin und Erik haben Bürgermeister Michael Ludwig getroffen und befragt. Ob Erik oder der Bürgermeister das #gemmalehre-Quiz gewonnen hat, ist heute, Montag, unter https://www.tiktok.com/@gemmalehre bzw. https://www.instagram.com/gemmalehre/ zu sehen.

Mit #gemmalehre zur Lehrstelle

Mit #gemmalehre informiert der waff 16-25-jährige Wienerinnen und Wiener über den Weg zur passenden Lehrstelle, über Unterstützungsmöglichkeiten während der Ausbildung und im Berufsleben sowie über die Möglichkeit, einen Lehrabschluss nachzuholen.

Nur in Wien zu wenig Lehrstellen für Jugendliche

Die Lehrstellensituation in Wien unterscheidet sich grundlegend von der in den acht anderen Bundesländern. Dort bieten die Betriebe mehr Lehrstellen an als es lehrstellensuchende Jugendliche gibt. In Wien sind mit September 2021 2.958 Jugendliche und junge Erwachsene auf Lehrstellensuche. Ihnen stehen 616 sofort verfügbare Lehrstellen in Wiener Betrieben gegenüber. Gerade dieses Ungleichgewicht von offenen Lehrstellen und Lehrstellensuchenden macht deutlich, wie notwendig die überbetriebliche Lehrausbildung in Wien ist. 3.708 Jugendliche absolvieren derzeit eine überbetriebliche Lehre. Insgesamt gibt es 17.299 Lehrlinge in Wien. Die überbetriebliche Lehrausbildung leistet mit einem Anteil von 21,4 Prozent an allen Lehrlingen in Wien einen substanziellen Beitrag zur Fachkräftesicherung in der Bundeshauptstadt. Mit einem Lehrlingspaket erhöht die Stadt Wien bei Betrieben die Anreize zur Lehrausbildung.

Stadt Wien fördert Lehrausbildung und Lehrlinge

Mit dem Wiener Lehrlingspaket sollen mehr junge Menschen eine hochwertige Lehrausbildung bekommen und die Betriebe können ihren Fachkräftebedarf im Aufschwung sichern. Dabei wird für die Aufnahme eines Lehrlings ein Lehrausbildungsbonus von 2.000 bzw. 3.000 Euro ausbezahlt. Betriebe, die erstmals einen Lehrling aufnehmen oder Lehrausbildungsbetriebe der Tourismus- und Freizeitwirtschaft erhalten das Lehrlingseinkommen für ein Jahr gefördert.

Zusatzqualifikationen und Nachhilfekurse für Lehrlinge

Im Rahmen des bundesweiten Digi-Schecks erhalten Lehrlinge bei Vorliegen von Lerndefiziten oder für Zusatzqualifikationen Zuschüsse zu Kursen. Die Stadt Wien verdoppelt dafür die Fördersumme für drei Kurse auf maximal 3.000 Euro. Lehrlinge sollen so keine finanzielle Hürde haben, um Kurse für den positiven Lehrfortschritt zu absolvieren.

Auf www.waff.at/unternehmen bzw. unter 01 21748-212 erhalten Interessierte detaillierte Informationen zu den Rahmenbedingungen für die Förderung von Betrieben, die Lehrlinge einstellen.

