Lotto: Vierfachjackpot - am Mittwoch warten rund 4 Millionen Euro

Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl und 2 Joker zu je 110.000 Euro

Wien (OTS) - Das muss einem erst einmal einfallen: Zwei Zahlen, die auch schon bei der vorangegangenen Ziehung gezogen wurden (5 und 13), eine davon (13) eingebaut in einen Zahlendrilling, und der gänzliche Verzicht auf Zwanziger- und Dreißiger-Zahlen – ist aber niemandem von den Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmern und auch nicht dem Quicktipp-Computer eingefallen, und so gibt es nun einen Vierfachjackpot, bei dem am Mittwoch rund 4 Millionen Euro ausgespielt werden.

Es gab am Sonntag aber auch keinen Fünfer mit Zusatzzahl, wodurch es hier bei der nächsten Ziehung um einen Jackpot mit rund 240.000 Euro geht.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb am Sonntag ebenfalls ein Sechser aus, was die 62 Gewinner bzw. Gewinnerinnen eines Fünfers freute. Sie erhalten somit nämlich jeweils mehr als 5.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 300.000 Euro.

Joker

Die richtige Joker Zahl stand am Sonntag auf drei Quittungen, allerdings war nur auf zweien auch das „Ja“ angekreuzt. Für einen Niederösterreicher und einen win2day-User – der die richtige Kombination im zweiten von vier Versuchen hatte – bedeutet dies einen Gewinn von jeweils mehr als 110.000 Euro, ein weiterer win2day-User hatte sich für das „Nein“ entschieden und ging somit leer aus.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 10. Oktober 2021

4fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 3.028.723,88 – 4 Mio. warten JP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 110.768,59 89 Fünfer zu je EUR 1.357,70 259 Vierer+ZZ zu je EUR 139,90 4.603 Vierer zu je EUR 43,70 6.175 Dreier+ZZ zu je EUR 14,60 77.789 Dreier zu je EUR 4,60 197.240 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 5 7 12 13 14 42 Zusatzzahl 18

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 10. Oktober 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 62 Fünfer zu je EUR 5.027,50 2.905 Vierer zu je EUR 18,10 44.403 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 5 8 17 35 39 42

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 10. Oktober 2021

2 Joker zu je EUR 110.465,80 13 mal EUR 8.800,00 111 mal EUR 880,00 1.026 mal EUR 88,00 11.028 mal EUR 8,00 108.415 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 8 2 8 3 4

