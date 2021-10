Speed U Up sucht digitale Pionier*innen für den Ausbau zum führenden Marketing Technologie-Unternehmen im Alpentourismus

Innsbruck (OTS) - Mit unseren beiden Hauptgesellschaften bietet die Speed U Up die Nachhaltigkeit, finanzielle Sicherheit, Power und Reichweite eines Schweizer Medienhauses (mit TV, Radio, 18 Tages- und Wochenzeitungen, sechs Magazinen, Buchverlag etc.) gepaart mit der Dynamik und den Entwicklungsmöglichkeiten im wachsenden Unternehmensportfolio einer Münchner Investmentgesellschaft mit Fokus Digitaler Alpentourismus.

Unter einem Dach mit Medienkonzern, Brand- und Mediaagentur sowie einer Strategieberatung verfolgen unsere aktuell 25 Tourismusspezialist*innen den Weg zur Nummer 1 der digitalen MarTec Unternehmen im Segment Tourismus und Mobility. Aus zwei Standorten in Innsbruck und Chur liefern wir – mit Fokus auf einen datengetriebenen Ansatz – digitale Kommunikation, maßgeschneiderte Kreation, Content-Produktion, innovative Kampagnen sowie Voice- und AR-Applikationen für die Top Player im Alpentourismus. Zu unseren 60 Kunden zählen namhafte Brands wie Flims Laax, Graubünden Ferien, Zermatt, Bayern Tourismus, Tirol Werbung, DB, ÖBB, Kitzbühel, Lech Zürs, Mayrhofen, Serfaus-Fiss-Ladis, Österreich Werbung, Deutsche Zentrale für Tourismus uvm.

Unsere nächsten Entwicklungsschritte sind:

Ausbau der internationalen Präsenz durch die Gründung neuer Standorte in Südtirol und Süddeutschland sowie die Erweiterung unseres Portfolios durch Aufbau von Reichweite in Asien, dem Arabischen Raum und Nordamerika

Aufbau einer Konzeptions- und Design-Unit

Weiterer Ausbau unserer technologischen Basis sowie der Vorreiterrolle zu Sprachassistenten, Audio- und AR-basierter Werbeformate

Gewinnung weiterer Top-Etats aus dem Tourismus- und Mobilitätssektor



Wir suchen zusätzliche Gestalter*innen, um die nächsten großen Schritte erfolgreich zu gehen:

1 erfahrene/n Senior Digital Art Director (m/w/d) für den Aufbau einer Design-Unit

für den Aufbau einer Design-Unit 1 Head of Content & Social (m/w/d) zur Leitung unserer Unit

zur Leitung unserer Unit 2 weitere Softwareentwickler (m/w/d) zum Aufbau unserer Voice Plattform

zum Aufbau unserer Voice Plattform 1 Junior (m/w/d) und 1 Senior Conversation Designer (m/w/d)

und 1 1 DevOps (m/w/d) und IT-Administrator (m/w/d)

und 1 erfahrene/n Projektleiter (m/w/d) zur Betreuung von technologienahen Innovationsprojekten

zur Betreuung von technologienahen Innovationsprojekten 1 Director Business Development (m/w/d) (DE/AT/IT) und einen Senior Account Manager (m/w/d) zum Ausbau unserer Kundenbasis



Wir arbeiten in länderübergreifenden, interdisziplinären Teams und nutzen die Erfahrungen aus allen Märkten, um unseren Kund*innen das zu liefern, was mit lokalen und nicht spezialisierten Anbieter*innen verwehrt bleibt. Unser Zusammenhalt ist die Liebe zu den Alpen, die Begeisterung für digitales Marketing, innovative Technologien und der Spaß in einem Team arbeiten zu dürfen sowie die Perspektive für persönliche und Karriere-Entwicklung.

Bewerbungen an:

Speed U Up GmbH

Recruiting He-Kyung Jorczyk

Heiliggeiststraße 4a

6020 Innsbruck

Mail: hjk @ speed-u-up.at

Tel.: +43 677 63803622



