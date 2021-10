20. Bezirk: Kulturforum präsentiert „The Frozen Heart“

Wien (OTS/RK) - ) Der Verein „Kulturforum Brigittenau“ konnte das Wiener Folk-Pop-Duo „The Frozen Heart“ für ein Gastspiel im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10) engagieren: Am Donnerstag, 14. Oktober, spielen Barbara Fallmann und Eugen Maria Schulak ab 19.30 Uhr im Festsaal des Amtsgebäudes. Es ertönen ausdrucksstarke Stimmen und 2 Akustikgitarren. Nach eigenen Worten stehen Barbara und Eugen für „Songwriting mit Tiefgang in populärem Gewand“. Das Publikum hört Auszüge aus der Debüt-CD „Songs To Soothe Your Soul“, die Lieder aus den letzten 3 Jahren enthält. Begleiter am Schlagwerk ist Christof Kadane. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind willkommen. Die Einhaltung der aktuellen Corona-Vorgaben und Anmeldungen werden erbeten: Telefon 0664/19 44 208, E-Mail maly.christine@aon.at.

Der Bezirk unterstützt diese Veranstaltung. Informationen über weitere geförderte Kultur-Termine im 20. Bezirk sind unter der Telefonnummer 4000/20 115 beim Büro-Team der Bezirksvorstehung Brigittenau zu erfragen. Erteilung von Auskünften per E-Mail: post@bv20.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Wiener Folk-Pop-Duo „The Frozen Heart“: www.thefrozenheart.com/

Geförderte Kultur-Angebote im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

