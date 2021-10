NEOS/SPÖ: Wien investiert fast 1 Milliarde Euro pro Jahr für die Kindergärten

Verdoppelung der Assistenzstunden ab Herbst 2022 bringt weiteren Qualitätssprung

Wien (OTS) - Der Kindergarten ist die erste Sprosse auf der Chancenleiter unserer Kinder! Wien setzt daher schon seit Jahren österreichweite Höchststandards für die Betreuung der Kleinsten.

Mit 934 Millionen Euro gibt Wien 2021 knapp 1% des BIP für die Kindergärten aus. Im Bundesländervergleich bietet Wien dafür das größte Betreuungsangebot, die längsten Öffnungszeiten und die wenigsten Schließtage an. Und das beitragsfrei.

Weiterer Qualitätsschub durch Sprachförderkräfte und Verdoppelung der Assistenzstunden

Die hohen Standards werden nun noch weiter ausgebaut: Laufend wird die Zahl der Sprachförderkräfte an den Wiener Kindergärten erhöht, bis 2024 um weitere 200, sodass dann 500 Sprachförderkräfte dabei unterstützen, dass unsere Kinder durch exzellente Deutschkenntnisse gut auf die Schule vorbereitet sind.

Nun löst die Fortschrittskoalition aus SPÖ und NEOS ein weiteres Versprechen aus dem gemeinsamen Programm ein: Die Assistenz-Stunden in den Kindergartengruppen werden von derzeit 20 Stunden auf 40 Stunden ab dem kommenden Kindergarten-Jahr (September 2022) verdoppelt.

„Das ist ein Meilenstein für die Betreuung unserer Kinder!“ freut sich NEOS Wien Klubobfrau Bettina Emmerling. „Damit ist sichergestellt, dass die Pädagog_innen in den Kindergarten-Gruppen laufend eine Assistenzkraft haben, die sie in ihrer wichtigen und fordernden Arbeit unterstützt. Das entlastet die Pädagog_innen und verbessert die Betreuung für unsere Kinder!“

SPÖ Wien Kinder- und Familiensprecher Marcus Gremel: „Unser Ziel ist die beste Bildung für alle Wiener Kinder. Deswegen bauen wir die Plätze in unseren Kindergärten stetig aus und verbessern auch die Rahmenbedingungen. Mit der Verdoppelung der Assistent_innenstunden sorgen wir für eine dringend nötige Entlastung der Pädagog_innen in den Wiener Kindergärten. Die Bundesregierung ist gefordert, endlich ebenso Maßnahmen in die Wege zu leiten."

Die Assistenzkräfte unterstützen schon jetzt die pädagogische Arbeit im Kindergarten, stehen aber momentan nur für 20 Stunden in den Gruppen zur Verfügung. Derzeit erledigen sie viele Nebenaufgaben wie Vorbereitung und Bereitstellen von Mittagessen und Jause oder auch das Sauberhalten von Gruppen. Künftig stehen die Assistent_innen 40 Stunden für die Arbeit mit den Kindern zur Verfügung.

Die Maßnahme betrifft 730 städtische und private Kindergartengruppen. Die Stadt Wien investiert dafür weitere 13 Millionen Euro.

