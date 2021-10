NetDoktor.at ist in Österreich Markführer für digitale Gesundheitsinformationen

Volle Transparenz für Werbekunden: NetDoktor.at weist ab sofort genaue Zugriffszahlen aus Österreich aus

Wien (ots) - Mit der heutigen ÖWA-Ausweisung (11.10.2021) für den Monat September 2021 lässt NetDoktor für die österreichische Domain NetDoktor.at ab sofort die reinen Zugriffszahlen aus Österreich erheben und veröffentlichen. Das schafft volle Transparenz für die Kunden im österreichischen Werbemarkt, da sie exakt sehen können, wie viele österreichische Nutzer:innen sie über NetDoktor.at erreichen und hier gezielt, exklusiv und ganz ohne Streuverluste in ihren Indikationsbereichen Anzeigen platzieren können.

Website-Zugriffe aus dem Ausland wie etwa Deutschland werden nicht eingerechnet.

Damit geht NetDoktor.at einen starken, progressiven und kundenorientierten Schritt voraus und beweist schwarz auf weiß, dass das Portal Marktführer für digitale Gesundheitsinformationen in Österreich ist. 94,7% aller PIs auf NetDoktor.at kommen aus Österreich, das entspricht über 2,4 Mio. PIs (ÖWA September 2021). Damit ist NetDoktor.at im Wettbewerbsvergleich die erste Anlaufstelle für Österreicherinnen und Österreicher, die sich im Web über Gesundheitsthemen informieren möchten.

Nach dem Relaunch von NetDoktor.at steht den Nutzer:innen eine sehr erfolgreiche, konsequent user-zentrierte und für die in der Suchmaschine gestellten Gesundheitsfragen optimierte Plattform zur Verfügung. Neu sind u.a. die nutzwertigen, medizinischen Tools wie der Symptom-Checker oder auch der Laborwert-Checker, die entlang der unterschiedlichen Problemstellungen der Patienten-Journey entwickelt wurden. Der Content der Plattform ist für die österreichischen Nutzer:innen nach dem Relaunch sehr viel umfangreicher und interaktiver geworden. Werblicher Inhalt ist selbstverständlich immer klar ersichtlich, und entsprechend gekennzeichnet vom redaktionellen Inhalt abgegrenzt.

Hintergrund:

Mit Wirkung zum 01.02.2021 hat die NetDoktor GmbH (NetDoktor.de), ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Hubert Burda Media, die beiden führenden Gesundheitsportale in Österreich und der Schweiz, NetDoktor.at und NetDoktor.ch, von der netdoktor.at GmbH aus Wien erworben.. Für die Vermarktung von NetDoktor in der D/A/CH-Region ist das BCN (Burda Community Network) mit Büros in Wien, Zürich und München zuständig.

