Fünf Verkehrstote in der vergangenen Woche

272 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 10. Oktober 2021

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben drei Pkw-Lenker, ein Mitfahrer in einem Pkw und ein Mopedlenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 7. Oktober 2021, im Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich, bei dem ein Pkw-Lenker ums Leben kam. Der 34-Jährige kam auf einer regennassen Landesstraße B, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, ins Schleudern und prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw. Das entgegenkommende Fahrzeug erfasste den schleudernden Pkw frontal, wobei beide Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs unbestimmten Grades verletzt wurden. Der 34-Jährige wurde von Ersthelfern aus dem Pkw geborgen und verstarb wenig später an der Unfallstelle. Am Wochenende verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Drei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße B und je eine auf einer Autobahn und Gemeindestraße ums Leben. Jeweils zwei Verkehrstote mussten in Nieder- und Oberösterreich und einer in der Steiermark beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je zwei Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit und Vorrangverletzung und bei einem Unfall eine Missachtung von Ge- oder Verboten.

Vom 1. Jänner bis 10. Oktober 2021 gab es im österreichischen Straßennetz 272 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2020 waren es 277 und 2019 waren es 329.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Kommissär Harald Sörös, BA MA

Pressesprecher des Ministeriums

+43 (0) 1-531 26 - 2070

harald.soeroes.bmi.gv.at

www.bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Otmar Bruckner, BA MA

Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse

Tel.: +43-0-59133-982503

otmar.bruckner @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at