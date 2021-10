Aviso Grüne Wien 13.10.: Eröffnung Vally Wieselthier Park in Neubau

Wien (OTS) - Am Mittwoch, 13. Oktober, wird der neu benannte „Vally Wieselthier Park“ in Neubau eröffnet. Die Bennenung erfolgte nach der in den 20er Jahren tätigen Keramikerin Vally Wieselthier, die auch künstlerische Leiterin der Keramikabteilung der Wiener Werkstätte in der Neustiftgasse 32 war. Später übersiedelte sie nach New York und eröffnete dort ein eigenes Atelier.





Eröffnung Vally Wieselthier Park

Mit:

Markus Reiter, Bezirksvorsteher Neubau

Ursula Berner, Kultursprecherin Grüne Wien

Anne-Katrin Rossberg, Kuratorin der Ausstellung „Frauen der Wiener Werkstätte“ im MAK





Zeit: Mittwoch, 13. Oktober 2021, 11:00 Uhr

Ort: Stiftgasse 14-16, gegenüber Stiftgasse 8, 1070 Wien





Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



