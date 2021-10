Auszeichnung für Inklusion: Suttneruni ist Vorbild in Sachen Barrierefreiheit

Im Rahmen von „Vorbild Barrierefreiheit 2021“ erhält die Suttneruni in der Kategorie Bildung/Medien/Digitale Barrierefreiheit und Kommunikation eine Auszeichnung.

St. Pölten (OTS) - Im Rahmen von „Vorbild Barrierefreiheit 2021“ erhält die Suttneruni in der Kategorie Bildung/Medien/Digitale Barrierefreiheit und Kommunikation eine Auszeichnung. In der Begründung der Jury hieß es: „Die Bertha von Suttner Privatuniversität legt einen großen Schwerpunkt bei Bildungsangeboten und Forschungsprojekten im Bereich Inklusion. Das Bachelorstudium Inklusive Pädagogik ist zukunftsweisend und mit Blick auf die Befähigung zur inklusiven Arbeit in außerschulischen Praxisfeldern der erste und einzige in Österreich.“ Die PreisträgerInnen wurden von einer Jury ausgewählt, die sich aus acht namhaften ExpertInnen mit und ohne Behinderung zusammensetzt.



„Die Bertha von Suttner Privatuniversität hat es sich zum Schwerpunkt gemacht, ihren Beitrag für eine inklusive Gesellschaft der Zukunft zu leisten. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, die gleichzeitig als Ansporn dient, unseren Bildungs- und Forschungsauftrag weiter engagiert zu verfolgen“, so Univ. Prof. Mag. Dr. Oliver Koenig. Koenig ist Professor für Inklusive Pädagogik und Inklusionsmanagement an der Suttneruni.

