„ORF III Kulturdienstag“: „Erbe Österreich“-Tripel mit ORF-III-Neuproduktion „Sisis Kinderjahre“

Außerdem: Auftakt für ORF-III-Schwerpunkt zum 60. Geburtstag von Alfred Dorfer mit „Badeschluss“; „Kultur Heute“ mit Stefanie Sargnagel

Wien (OTS) - Der „ORF III Kulturdienstag“ am 12. Oktober 2021 steht ganz im Zeichen von Sisi: „Erbe Österreich“ präsentiert im Hauptabend die Neuproduktion „Sisis Kinderjahre – von Possenhofen nach Wien und in die Ewigkeit“. Anschließend lädt Sisis Ururenkelin ins Schloss Greillenstein, bevor es in „Die Hermesvilla – Sisis Schloss der Träume“ geht. Danach eröffnet ORF III den mehrtägigen Schwerpunkt zum 60. Geburtstag von Alfred Dorfer mit dessen Kultprogramm „Badeschluss“ aus dem Orpheum Graz aus dem Jahr 1998. Bereits im Vorabend meldet sich „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) mit der zweiten Folge von „Stefanie Sargnagel … und die Grazer Seele“. Gemeinsam mit Aron Rosenfeld erkundet Stefanie Sargnagel Graz. Eine Koproduktion von „steirischer herbst“ und ORF.at, die im Rahmen des Internationalen Festivals für zeitgenössische Kunst entstanden ist.

Im Hauptabend zeigt „Erbe Österreich“ die ORF-III-Neuproduktion „Sisis Kinderjahre – von Possenhofen nach Wien und in die Ewigkeit“ (20.15 Uhr): Bevor Elisabeth zu Bayern als 15-Jährige ihren Cousin ersten Grades, den Habsburger Franz Joseph, ehelichte und in Folge zu jener tragischen Ikone der österreichischen Geschichte wurde, verbrachte sie eine recht unbeschwerte Kindheit am Starnberger See. Oft ist die Frage gestellt worden, ob Elisabeths Seelenunruhe und der geistige Zustand ihres Sohnes Kronprinz Rudolf auf die inzestuösen Verbindungen in ihrer Familie zurückzuführen wären. Gestalter Stefan Wolner geht dieser Frage nach und gleicht die historische Fakten von Elisabeths Jugend auch mit den Klischees der Verfilmungen der Nachkriegszeit ab. Danach geht es in „Erbe Österreich“ mit „Adelsleben in Österreich: Zu Gast bei Sisis Ururenkelin“ (21.05 Uhr) weiter: Auf Schloss Greillenstein im Waldviertel zeigt die Ururenkelin, zu welcher Größe der adelige Lebensstil einst fähig war. Danach folgt „Die Hermesvilla – Sisis Schloss der Träume“ (21.55 Uhr).

ORF III gratuliert Alfred Dorfer, der am 11. Oktober seinen 60. Geburtstag feiert, mit „Alfred Dorfer: Badeschluss“ (22.45 Uhr): Im seinem Erfolgsprogramm, aufgezeichnet im Orpheum Graz im Jahr 1998, schichtet Alfred Dorfer Handlungsebene auf Handlungsebene zu einer bissig-melancholischen Bestandsaufnahme österreichischer Seelenzustände.

