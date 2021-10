FPÖ – Schnedlitz gratuliert oberösterreichischen Freiheitlichen zu grandiosem Abschneiden bei Bürgermeister-Stichwahlen

Viele ÖVP-Bürgermeister wurde gestern das erste Opfer der Kurz-Partie

Wien/Linz (OTS) - Bei den gestrigen Stichwahlen in 72 oberösterreichischen Gemeinden konnte die FPÖ sechs weitere Bürgermeistersessel erobern und hält damit bei 14 Gemeindevorstehern. Für FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz ist dieses grandiose Ergebnis der Lohn für konsequente und ehrliche Arbeit: „Die FPÖ-Bürgermeisterkandidaten haben ihr Ohr bei den Menschen ihrer Gemeinde und setzen sich mit 100% für sie ein. Die Menschen spüren das und honorieren es auch.“



Einen „schwarzen Wahlsonntag“ setzte es für viele ÖVP-Ortskaiser. Von 36 amtierenden Bürgermeister mussten zwölf ihren Posten räumen. Besonders schmerzhaft ist der Verlust des Bürgermeistersessels in den Bezirkshauptstädten Vöcklabruck, Eferding, Freistadt und Schärding. In den beiden letztgenannten Städten lag der ÖVP-Kandidat nach dem ersten Wahlgang noch in Führung, musste sich aber in der Stichwahl jeweils dem Herausforderer geschlagen geben. Für Schnedlitz ist das auch eine Auswirkung des ÖVP-Korruptionsskandals: „Diese vier ÖVP-Bürgermeister dürfen sich speziell bei Sebastian Kurz bedanken, sie sind die ersten Opfer der Kurz-Partie.“

Jetzt sei auch klar, warum Oberösterreichs Landeshauptmann Stelzer keinen gesteigerten Wert auf Wahlkampf-Unterstützung durch den Kanzler gelegt habe. „Stelzer ist auf Distanz zu Kurz gegangen – nach den unappetitlichen Chats rund um Thomas Schmid und den innersten ÖVP-Zirkel und der Hausdurchsuchung beim Finanzminister wusste der Landeshauptmann, dass von Sebastian Kurz im Wahlkampf kein Rückenwind zu erwarten ist“, stellte der FPÖ-Generalsekretär fest, der abschließend eine Frage stellt: „Wie wären die Wahlen in Oberösterreich ausgegangen, wenn der ÖVP-Korruptionsskandal schon vor einigen Wochen an die Öffentlichkeit gelangt wäre?“

