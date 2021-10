3. Bezirk: Vortrag „Wie kommt der Senf in die Tube?“

Johannes Hradecky spricht am 13.10., Anmeldung: Tel. 4000/03 127

Wien (OTS/RK) - Eine informative Sonder-Ausstellung mit dem Titel „Mautner Markhof. Vom Biedermeier ins 21. Jahrhundert“ ist in den Räumen des Bezirksmuseums Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) noch bis Mittwoch, 9. März 2022, zu besichtigen. Die Schau dokumentiert die Historie der Familie Mautner-Markhof und gibt Auskunft über deren unternehmerische Aktivitäten im 3. Bezirk. Gezeigt werden Bilder, Texte, Objekte und andere Exponate. Mit Rahmenprogrammen wird die Ausstellung abgerundet: Am Mittwoch, 13. Oktober, ab 18.30 Uhr, hält der Geschichtskundige Johannes Hradecky einen Vortrag zur Thematik „Wie kommt der Senf in die Tube?“.

Der Referent offenbart der Zuhörerschaft die „Geheimnisse“ der Senf-Produktion, zeigt notwendige Ingredienzien und vergleicht die Erzeugung in verschiedenen Ländern. Das Publikum soll sich an die aktuellen Corona-Bestimmungen halten. Der Eintritt zum Vortragsabend ist kostenlos. Spenden nehmen die ehrenamtlichen Museumsleute gerne entgegen. Anmeldungen: Telefon 4000/03 127.

In der „Mautner Markhof“-Ausstellung im Bezirksmuseum Landstraße sind viele interessante Stücke zu bestaunen, darunter ein kostbarer Tischaufsatz und ein hübsch dekoriertes altes „Gedenkbuch“. Jeweils am Mittwoch (16.00 bis 18.00 Uhr) und am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) ist ein Besuch möglich. Generell ist der Zutritt gratis. An schulfreien Tagen und an Feiertagen bleibt das Museum verschlossen. Beantwortung von Anfragen via E-Mail: bm1030@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Landstraße: www.bezirksmuseum.at

Mautner Markhof (Unternehmen): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Mautner_Markhof_(Unternehmen)

Mautner Markhof (Denkmal): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Mautner_Markhof-Denkmal

Veranstaltungen im 3. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse