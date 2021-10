“Werner, trau dich!” - Fotoaktion der Sozialistischen Jugend

SJ-Stich: “Es liegt an den Grünen, die türkisen Sümpfe jetzt trockenzulegen und die ÖVP in Opposition zu schicken!”

Das System Kurz mit all seinen negativen Eigenschaften wird weitergehen. Der Ball liegt nun bei den Grünen. Sie müssen sich entscheiden, auf welcher Seite sie stehen. Auf der Seite der Aufklärung - oder auf der Seite des System Kurz Paul Stich 1/2

In den kommenden Monaten ist es zentral, die am Tisch liegenden Vorwürfe aufzuklären. Das ist jedoch nur möglich, wenn die türkisen Blockierer von den Schalthebeln der Republik entfernt werden Paul Stich 2/2

Wien (OTS) - “Egal ob Kurz als Kanzler oder Klubobmann - Das System Kurz mit all seinen negativen Eigenschaften wird weitergehen. Der Ball liegt nun bei den Grünen. Sie müssen sich entscheiden, auf welcher Seite sie stehen. Auf der Seite der Aufklärung - oder auf der Seite des System Kurz ”, sagt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich (SJ). Mit einem Transparent mit der Aufschrift “Werner, trau dich!” forderten Aktivist*innen der Sozialistischen Jugend Vizekanzler Kogler dazu auf, seine Verantwortung für das Land wahrzunehmen und die ÖVP in Opposition zu schicken.



“ In den kommenden Monaten ist es zentral, die am Tisch liegenden Vorwürfe aufzuklären. Das ist jedoch nur möglich, wenn die türkisen Blockierer von den Schalthebeln der Republik entfernt werden ”, sagt Stich und erinnert dabei etwa an die verzögerten Aktenlieferungen aus dem Finanzministerium für den Ibiza U-Ausschuss.



Fallen die Grünen weiter auf den türkisen Kartenspieler-Trick herein, würden sich an den nun der Öffentlichkeit bekannten Problemen nichts ändern. “Die Grünen sind der Arzt am Krankenbett des System Kurz. Ein System, in dem Milliarden für einen Ausbau der Kinderbetreuung aus persönlichem Kalkül blockiert werden. Ein System, in dem die Staatskasse offensichtlich ein ÖVP-Selbstbedienungsladen ist. Kogler & Co sollten hinterfragen, ob sie weiterhin als Stütze dieses Systems fungieren wollen", so Stich abschließend.

Fotos der Aktion sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.flickr.com/photos/171306347@N06/sets/72157720047871370/

