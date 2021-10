AVISO WWF-Pressefrühstück: Ernährung als Superkraft gegen Klimakrise

Projektstart „Eat4Change": WWF Österreich präsentiert neue Umfrage und zeigt politischen Handlungsbedarf für eine Ernährungswende auf – 14.Oktober, 10 Uhr, TIAN Bistro

Wien (OTS) - Die Klimawirkung der Ernährung wird in Österreich weitgehend unterschätzt. Dabei verursacht unser Ernährungssystem bis zu 37 Prozent der weltweiten klimaschädlichen Treibhausgasemissionen. Dieses Ungleichgewicht will das neue, internationale WWF-Projekt „Eat4Change“ verkleinern. Zum Auftakt des EU-kofinanzierten Projektes in Österreich präsentiert der WWF Österreich zwei Tage vor dem Welternährungstag neue Umfrageergebnisse zum Bewusstsein der österreichischen Bevölkerung über positive sowie negative Auswirkungen der Ernährung. Zur Präsentation mit kleinem Frühstück laden wir Sie herzlich ein:

Am Donnerstag, 14. Oktober 2021, um 10 Uhr

TIAN Bistro am Spittelberg

Schrankgasse 4, 1070 Wien

Am Podium:

- DI. Hannah-Heidi Schindler, Programm-Managerin nachhaltige Ernährung, WWF Österreich

- Mag. Martin Schlatzer, Ernährungsökologe, Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (FiBL Österreich)

- Paul Ivić, vegetarischer Sternekoch und Autor

Corona-Hinweis und Anmeldung:

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation möchten wir Sie darauf hinweisen, dass der Einlass nur unter der Einhaltung der derzeit geltenden 3G-Bestimmungen gestattet ist. Wir bitten Sie die Nachweise bereit zu halten. Wir bitten um Verständnis, dass wir die Zahl der Teilnehmer*innen beschränken müssen und daher um rechtzeitige Anmeldung mit Angabe des Medienunternehmens unter: presse@wwf.at



Rückfragen & Kontakt:

Alexa Lutteri, BSc. MA

Pressesprecherin WWF Österreich

+43 676 834 88 240

alexa.lutteri @ wwf.at