dm sucht 300 junge Talente

Bist du bereit?

Salzburg/Wals (OTS) - Eine Lehre bei dm drogerie markt hat viel zu bieten: vom digitalen Lernangebot über ein modernes Ausbildungskonzept bis hin zu vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten. Aktuell sucht das Unternehmen wieder 300 junge Talente, die über sich hinauswachsen und die Zukunft von dm mitgestalten möchten.

dm sucht ab sofort wieder angehende Drogisten, Friseure sowie Kosmetiker und Fußpfleger in ganz Österreich. Bewerben kann man sich dabei ganz einfach über die Webseite dm-lehre.at. Wer eine Lehre bei dm macht, profitiert nicht nur von einer umfangreichen Ausbildung und individuellen Förderung, sondern auch von spannenden Weiterbildungen, vielfältigen Karrieremöglichkeiten und einer modernen Ausstattung wie Smartphones für ortsunabhängiges Lernen.

Eine Kampagne, die der Jugend etwas zutraut

Unter dem Motto „Traust du dir zu“ werden vor allem junge Talente gesucht, die Herausforderungen lieben und zeigen wollen, was sie draufhaben. Dabei spricht dm die Nachwuchskräfte dort an, wo sie sich aufhalten: nämlich vorwiegend online. In kreativen Formaten auf neuen Kanälen – wie beispielsweise TikTok – geben Lehrlinge und Ausbilder Einblicke in den Berufsalltag. Für diese Kampagne wurde dm im Sommer bei den Lehrlingsmarketing Awards ausgezeichnet.

Mit den Besten arbeiten

Ein weiterer Punkt, der für die Lehre bei dm spricht, ist die hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Im März durfte sich das Unternehmen über eine Top-Platzierung bei einer Befragung des Trend Magazins, des Marktforschers Statista und der der Bewertungsplattform kununu freuen. dm reiht sich unter den zehn besten Arbeitgebern ein und hat im Einzelhandel sogar mit Abstand die Nase vorn. Kerstin Ebenführer, Leiterin des Ressorts Mitarbeiter über den Erfolg: „Wir bei dm geben auch unseren Lehrlingen die Chance, eigenverantwortlich zu arbeiten und sich persönlich zu entfalten. Das Feedback, das wir über Plattformen wie kununu bekommen, schätzen wir sehr. Denn es hilft uns dabei, noch besser auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzugehen.“

Mehr Informationen und alle offenen Lehrstellen finden Interessierte unter dm-lehre.at



Rückfragen & Kontakt:

dm drogerie markt GmbH

Mag. Stefan Ornig

Pressesprecher dm drogerie markt Österreich, movea marketing GmbH & Co KG

Tel.: 0662/64 35 79-0

presse @ dm.at