14.10., Mariahilf: „Ideenwerkstatt“ für ein besseres Miteinander

Wien (OTS/RK) - Auch in der vierten Ausgabe der „Ideenwerkstatt Mariahilf“ geht es wieder ganz ums Thema Miteinander in der Nachbarschaft. Alle, die eine Idee haben, wie man genau dieses Miteinander fördern kann, können ihre Ideen am 14. Oktober in der „Ideenwerkstatt“ einbringen. Von den eingebrachten Vorschlägen werden vier bis fünf ausgewählt und anschließend in moderierten Arbeitsgruppen weiterentwickelt. Bezirksvorsteher Markus Rumelhart und die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) laden alle Interessierten von 18 bis 20 Uhr in die IG Architektur (6., Gumpendorfer Straße 63B, Einlass ab 17.30 Uhr).

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter sued@gbstern.at erforderlich. Im Zuge der Anmeldung können Teilnehmer*innen auch gleich ihre Idee übermitteln.

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 6. Bezirk, Tel.: 01/4000-06110 bzw. E-Mail: post@bv06.wien.gv.at

"Mariahilfer Ideenwerkstatt“

Datum: 14.10.2021, 18:00 - 20:00 Uhr

Ort: IG Architektur, Einlass 17.30 Uhr

Gumpendorfer Straße 63 B, 1060 Wien, Österreich

