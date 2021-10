Am 17.10. im ORF RadioKulturhaus: „Memento Mori“-Festival mit Georg Nigl & Ingo Metzmacher

Wien (OTS) - Wo, wenn nicht in Wien, darf dem Tod ein Lied gesungen und in weiterer Folge ein ganzes Festival gewidmet werden? Das genreübergreifende Kulturfestival zu Tod und Trauer „Memento Mori“ findet von 7. bis 17. Oktober an verschiedenen Orten in Wien statt. Am Sonntag, den 17. Oktober (19.30 Uhr) interpretieren Bariton Georg Nigl und Dirigent und Pianist Ingo Metzmacher im Rahmen des Festivals im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses Schubert- und Rihm-Lieder, die um das Thema „Tod und Vergänglichkeit“ kreisen.

Zweifellos zählt Schuberts „Schwanengesang“ zu den bedeutendsten Kompositionen des Oeuvre Lied. Jedoch sind diese posthum veröffentlichten Lieder eben kein Liederzyklus im herkömmlichen Sinne, sondern eine Sammlung von Liedern, die in den letzten Lebensmonaten Franz Schuberts entstanden sind. Georg Nigl und Ingo Metzmacher, Widmungsträger von Kompositionen Wolfgang Rihms, stellen nun den Zyklus „Dort wie hier“, eine Vertonung der Grabinschrift Heinrich Heines von Rihms, in Spannung zu Schuberts Vertonungen. Gemeinsam entstand die Idee, einen Liederabend mit Werken von Franz Schubert und Wolfgang Rihm zu kombinieren, denn beide Künstler sehen sowohl in Schuberts Schwanengesang, einem Werk der frühen Romantik, als auch in Rihms Heine-Vertonung aus der Jetztzeit einen direkten Bezug zu unserem Leben. Bariton Georg Nigl erzeugt durch sein unverwechselbar leichtes Timbre eine ungewöhnliche, manchmal ungewohnt klingende Nähe, die vor allem für die Interpretation von Liedern unabdingbar ist. Ob als Pianist, Operndirigent, Orchesterleiter oder Festivalchef: Ingo Metzmacher setzt sich konsequent für die Musik vor allem des 20. und 21. Jahrhunderts ein. Der Eintritt beträgt EUR 37,-; Mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

