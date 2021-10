VP-Melchior: „Stichwahlen in Oberösterreich beweisen kommunalpolitische Stärke der Volkspartei“

Gratulation an alle neu gewählten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister

Wien (OTS) - „Die gestrigen Stichwahlen in Oberösterreich beweisen ein weiteres Mal die kommunalpolitische Stärke der Volkspartei. Es freut mich außerordentlich, dass die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher derart großes Vertrauen in die Kandidaten der Volkspartei haben, sodass künftig 331 der oberösterreichischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von der Volkspartei gestellt werden. Mein Dank gilt all unseren Funktionärinnen und Funktionären, die im verlängerten Wahlkampf für die Bürgermeister-Kandidaten der Volkspartei unterwegs waren und diese Wahlergebnisse ermöglicht haben. Ich gratuliere allen neu gewählten Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und wünsche ihnen viel Erfolg dabei, ihre Städte und Gemeinden in eine gute Zukunft zu führen“, äußert sich der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Axel Melchior, zu den gestern stattgefundenen Stichwahlen in Oberösterreich.

