studio das weisse haus präsentiert die Publikation zu den Erste Bank MehrWERT-Kunstpreisen 2016-2020

Wien (OTS) - Im Rahmen der langjährigen Kooperation von (studio) das weisse haus mit der Erste Bank wurde 2016 der MehrWERT-Kunstpreis initiiert, der mittlerweile zu einem festen Bestandteil unseres Programms geworden ist. Nach fünf Jahren in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum in New York umgesetzt, wandert der Preis nun nach London.

Wandelbar und erweiterbar haben wir in diesem Sinne die Publikation gestaltet, mit der wir die Entwicklung der Auszeichnung in einer allgemeinen Übersicht dokumentieren und die bisherigen Preisträger*innen in Form von neun Porträts vorstellen. Gespräche mit Kurator*innen und Beiträge renommierter Autor*innen kontextualisieren das künstlerische Werk und präsentieren das realisierte Projekt in seinem Ausstellungssetting. Zusammen ergeben diese Einzelteile ein beachtliches Kompendium, das zukünftig um viele Kapitel reicher werden soll. Der Erste Bank MehrWERT-Kunstpreis verändert sich und bewegt!



Preisträger*innen 2016–2020: Gabriele Edlbauer, Karine Fauchard, Julia Gaisbacher, Ulrike Köngishofer, Nika Kupyrova, Fabian Erik Patzak, Karl Salzmann, Samuel Schaab, Marit Wolters

Autor*innen: Jacques Attali, Albin Bergström, Dorothée Bauerle-Willert, Kari Conte, Iva Čukić et.al., Felipe Duque, Anne Faucheret, Christian Fuhrmeister, Verena Gamper, Karin Harrasser, Kathrin Heinrich, Stephanie Koscher, Elke Kransy, Natalia Kvitkova, Emmanuel Lévinas, Boris Manner, Johanne Mohs, Christine Moser, Boris Ondreička, Veronika Rudorfer, Ferdinand Schmalz, Ralph Seliger, Andreas Spiegl, Franz Thalmair, Lambert Wiesing, Gesa Ziemer

Herausgeberinnen: Alexandra Grausam in Zusammenarbeit mit Ruth Goubran im Rahmen des MehrWERT Sponsoringprogramms der Erste Bank

Konzept: Katja Stecher

Grafische Gestaltung: solo ohne

