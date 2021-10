Maximilian Goll neuer Agenturleiter bei epmedia

Wien (OTS) - Die bekannte Immobilien-Werbe- und Kommunikationsagentur betraut Maximilian Goll mit der Agenturleitung. Mit seiner Marketing-Expertise soll Goll das Portfolio der Agentur stärken und Business-Wachstum forcieren.

Mit Oktober dieses Jahres übernahm Maximilian Goll die Agenturleitung innerhalb der Immobilienwerbeagentur epmedia. Er gilt als Marketingexperte und Kommunikationsprofi. Seit nunmehr 22 Jahren begleitet er in verschiedenen Agenturen erfolgreich Markenpositionierungen, -strategien und ganzheitliche Kampagnen. Unter anderem war er acht Jahre Geschäftsleiter der Werbeagentur isobar und baute diese zu einer der erfolgreichsten Kreativagenturen des Landes auf. Für das Einbringen von innovativen Ideen ist Goll bekannt. Er forciert damit nicht nur das Wirtschaftswachstum der Agentur, sondern auch jenes der Kunden. Zu seinem Steckenpferd zählt der digitale Bereich. Das zeigte sich beispielsweise an den, in seiner Verantwortlichkeit stehenden, Kunden-Etats im DACH-Raum wie Milka, Toblerone, IKEA, Microsoft, Philips oder Milupa.

Mit Maximilian Goll plant die epmedia den nächsten Wachstumsschritt und setzt ihren Erfolgskurs weiter fort. Iris Einwaller, Geschäftsführerin der epmedia Werbeagentur ist sich sicher: „Mit Max Goll haben wir uns einen Profi mit Expertise in den Bereichen Unternehmensstrategie, 360-Grad-Kampagnen, Content Marketing und Digital Business geholt. Er hat bereits erfolgreich Agenturen aufgebaut und geführt. Max Goll bringt jene Erfahrung mit, die wir für den nächsten Wachstumsschritt benötigen.“

Jetzt trägt Goll zusammen mit einem höchst professionellen Team nicht nur zum wirtschaftlichen Erfolg der epmedia bei, sondern auch der Agenturkunden. „Ich freue mich und bin gleichzeitig stolz, dass ich bei epmedia mit einem so fachkundigen Team zusammenarbeiten kann. Gemeinsam sorgen wir für effiziente Konzepte, präzise Ausarbeitungen und stilsichere Umsetzung“, so Goll.

Kreative Köpfe für höchste Kundenzufriedenheit

Johannes Eisert, der bisher den Bereich für Kreativkampagnen gemeinsam mit der Agenturleitung innehatte, konzentriert sich ab sofort als Creative Director rein auf die kreativen Agenden der Agentur und unterstützt Kunden bei ihren Werbestrategien und Werbebotschaften. Mit dem erfahrenen Art Director, Alexander Heilmann, der bereits seit 2019 Teil des Teams ist, wird das Führungsteam der Werbeagentur komplettiert. Heilmann konnte bereits zuvor sein Know-how für ansprechendes Design in namhaften Verlagshäusern wie dem VGN Verlag und diversen Agenturen umsetzen. Für den Bereich Public Relations zeichnet nun seit knapp einem Jahr Tanja Frömmig verantwortlich. Ihre PR-Kampagnen hat sie bereits in der Vergangenheit für bekannte Wiener Immobilien erfolgreich umgesetzt.

Allgemeines über epmedia

Die epmedia Werbeagentur mit ihrem Sitz in Wien ist gemeinsam mit dem Immobilien Magazin Verlag das führende Kommunikationshaus der österreichischen Immobilienbranche. Gegründet wurde das Unternehmen 1982 von Reinhard Einwaller der es zu einer erfolgreichen Netzwerkagentur aufbaute. Im Jahr 2014 übernahm dann seine Tochter Iris Einwaller als Geschäftsführerin die operative Leitung des Familienunternehmens. Mittlerweile ist die Agentur zu einem erfolgreichen Generalunternehmer für die Immobilienwirtschaft aufgestiegen und bietet Kunden innovative Lösungen bei der Markenführung, Mediaplanung und Projektumsetzung. Ergänzt wird das Portfolio durch diverse branchenspezifische Networking-Events wie dem Immobilienball, dem Immobilienaward Cäsar, der re.comm, uvm.

