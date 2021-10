Mein Dreh und Trink – Sieger steht fest!

Was wird die neue Sorte? Quellwasser vom Schneeberg und Früchte- welche?

Kürbis, Kiwi, Erdbeere, Traube oder Zitrone-Ingwer? Mein Dreh und Trink suchte nach der beliebtesten Neu Kreation. Auf www.drehundtrink.com hatte man die Möglichkeit eine Sorte zu kreieren und sich mit dieser dem Online-Voting zu stellen. Die Fachjury wählte zunächst die beliebtesten 3 Sorten und daraus kürte die Community dann den Gewinner.

Der Gewinner ist: Multifrucht

Auf www.drehundtrink.com haben in 6 Wochen rund 3.500 Kreative ihre Sorte gemixt, eine Flaschenfarbe gewählt und die neue Sorte mit einem Namen versehen. Es waren vielfältigste Sorten im Rennen, die ausgefallensten darunter: Popcorn, Hopfen/Malz und Schoko/Chili/Kirsche. Aus den eingereichten Sortenkreationen ergaben sich die 3 Finalisten: Kiwi/Erdbeere, Traube und Multivitamin. In der Onlineabstimmung entschied schließlich die Community, dass der Sieger und damit die neue Sorte „Multifrucht“ sein wird. Der Gewinner ist stolzer Kreateur der neuen Sorte von Dreh und Trink und erhält eine persönliche Führung durch die Produktion in Gutenstein (Nö), sowie einen Jahresvorrat an Dreh und Trink.

Dreh und Trink die Kultmarke

Hinter der Marke steht ein Familienunternehmen in dem Menschen mit Freude, Herzblut und Begeisterung arbeiten. Produziert wird in Gutenstein (NÖ), mit Quellwasser vom Schneeberg und echten Früchten. Kinder und Erwachsene lieben die Marke. Die erfrischende kleine Belohnung, der fruchtige Genuss für den besonderen Moment zwischendurch. „Die Aktion Mein Dreh und Trink hat uns wieder gezeigt, wie begeistert und innovativ unsere Community ist. Als österreichisches Unternehmen mit regionaler Produktion setzen wir auf Menschen, Werte, Spiel, Spaß und Freude. Der Erfolg von „Mein Dreh und Trink“ und die steigende Beliebtheit unserer Getränke zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“, so Shanna-Carina Zajicek, Head of Marketing der Firma Klosterquell.“

Weitere Informationen unter drehundtrink.com



Über Dreh und Trink

Die österreichische Marke Dreh und Trink ist Kult, seit fast 50. Das Familienunternehmen Klosterquell Hofer produziert in Gutenstein (NÖ). Die bunte, unzerbrechliche Dreh und Trink-Flasche ist durch ihren einfach zu öffnenden Drehverschluss besonders für Kinder geeignet. Das Unternehmen produziert jährlich rund 50 Millionen Flaschen und verkauft in über 25 Länder weltweit.

Weitere Informationen auf www.drehundtrink.at, www.twistanddrink.com

