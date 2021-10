OÖ-Wahlen – GVV-Vorsitzender Dworak gratuliert SPÖ-Kandidat*innen herzlich zu Wahlerfolgen bei Bürgermeister*innen-Stichwahlen

Eindrucksvoller Wahlsieg in Linz, große Freude über SPÖ-Erfolge in wichtigen Bezirkshauptstädten – Bestätigung für sozialdemokratische Kommunalpolitik im Dienste der Menschen

Wien (OTS/SK) - Der Bundesvorsitzende des Sozialdemokratischen GemeindevertreterInnenverbandes (GVV) Rupert Dworak freut sich über die Wahlerfolge der SPÖ Oberösterreich bei den heutigen Bürgermeister*innen-Stichwahlen und gratuliert den erfolgreichen Bürgermeister*innen und Bürgermeister*innen-Kandidat*innen der oberösterreichischen SPÖ ganz herzlich. „Der eindrucksvolle Wahlsieg in Linz, wo Klaus Luger mit über 73 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt wurde, aber auch die Erfolge in den Bezirkshauptstädten Vöcklabruck, Freistadt, Schärding und Eferding, wo die amtierenden ÖVP-Bürgermeister*innen verloren haben und die SPÖ-Kandidaten die Bürgermeister-Sessel erobern konnten, sind Anlass zu großer Freude. Ich gratuliere den neuen und wiedergewählten Bürgermeister*innen sehr herzlich. Die heutigen Wahlerfolge für die SPÖ sind eine klare Bestätigung für die gute Arbeit, die unsere Bürgermeister*innen im Dienste der Menschen leisten, und sie zeigen auch, dass sich die Menschen mehr sozialdemokratische Kommunalpolitik wünschen“, so Dworak am Sonntagabend. **** (Schluss) mb/bj

