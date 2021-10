OÖ-Wahlen – Rendi-Wagner und Deutsch gratulieren erfolgreichen Bürgermeister*innen und Bürgermeister-Kandidat*innen zum Wahlerfolg

SPÖ erobert vier Bezirkshauptstädte – Sensationelles Ergebnis für Klaus Luger in Linz – Positive Stimmung für SPÖ in Gemeinden

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesparteivorsitzende Dr.in Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch gratulieren der SPÖ Oberösterreich und ihren Bürgermeister*innen und Bürgermeister*innen-Kandidat*innen zu den schönen Wahlerfolgen bei den heutigen Bürgermeister*innen-Stichwahlen in Oberösterreich. „Besonders erfreulich ist das sensationelle Ergebnis in Linz: Über 73 Prozent der Stimmen für Klaus Luger sind ein deutlicher Vertrauensbeweis und eine klare Wertschätzung für die ausgezeichnete Arbeit von Bürgermeister Klaus Luger. Wie positiv die Stimmung für die SPÖ in den Gemeinden ist, zeigt sich auch daran, dass es der SPÖ mit ihren engagierten Bürgermeister-Kandidaten gelungen ist, mit Freistadt, Schärding, Vöcklabruck und Eferding gleich vier Bezirkshauptstädte zu erobern, die bisher in ÖVP-Hand waren“, betonten Rendi-Wagner und Deutsch heute, Sonntag. Besonders hervorzuheben sei auch der Wahlerfolg der SPÖ in Bad Ischl, wo sich Bürgermeisterin Ines Schiller gegen ihren Herausforderer durchsetzen konnte, obwohl die ÖVP alles daran gesetzt hat, sie zu stürzen. „Das ist eine schöne Bestätigung für die gute und verantwortungsvolle Arbeit, die sozialdemokratische Bürgermeister*innen Tag für Tag im Sinne der Menschen in den Gemeinden leisten“, so Deutsch, der sich bei der SPÖ Oberösterreich, ihren Bürgermeister*innen und Bürgermeister*innen-Kandidat*innen für ihren großen Einsatz bedankt. **** (Schluss) mb/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/