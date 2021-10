ACUS-Bundeskongress: „Gerade in der Coronakrise müssen wir das Engagement für Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit verbinden!“

Die Arbeitgemeinschaft Christentum und Sozialdemokratie lud Univ.-Prof. Dr. Ulrich Brand und Prof. em. Dr. Franz Segbers ein

Wien (OTS/SK) - Der Bundeskongress der Arbeitsgemeinschaft Christentum und Sozialdemokratie (ACUS) fand am Samstag, 9. Oktober 2021 in der Bildungsakademie der SPÖ Wien in Wien-Leopoldsstadt statt. Da es auch in innenpolitisch turbulenten Zeiten notwendig ist, sich mit grundsätzlichen Fragen auseinanderzusetzen, stand das Treffen unter dem Motto „“Neue Normalität“ oder andere Gesellschaft? Die Folgen der Corona-Krise als Herausforderung für soziale Bewegung, Kirche und Sozialdemokratie“. ****

Der in Wien lehrende Politikwissenschaftler Univ.-Prof. Dr. Ulrich Brand sah in seinem Beitrag die Hauptursache der über Corona oft verdrängten Klimakrise in der imperialen Lebensweise und kapitalistische Produktionsweise, die grundlegend geändert werden muss. Die Covid-19-Pandemie habe die Bedeutung der unmittelbaren Daseinvorsorge und der nun endlich als relevant erkannten, aber von der etablierten Politik nachwievor nicht ausreichend gestützten, Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen und im Lebensmittelbereich besonders deutlich werden lassen.

Der Sozialethiker und altkatholische Theologe Prof. em. Dr. Franz Segbers betonte, dass heute alle großen Kirchen den „imperialen Kapitalismus verwerfen“. Als Beispiele nannte er die Papst Franziskus und die Erklärungen des Ökumenischen Rates der Kirchen. Er stellte heraus, dass die Corona-Krise auch bei uns und vor allem im globalen Süden „die Reichen reicher und Armen ärmer und viel mehr gemacht hat.“ Vorallem aufgrund der anhaltenden Klimakatastrophe sei ein Systemwechsel unbedingt notwendig und mit einem nur noch kurzen Zeitfenster absolut dringend. Es müsse endlich wieder über eine sozialistische Perspektive gesprochen werden, die aus den Deformationen der Idee im 20. Jahrhundert gelernt hat.

Der ACUS-Bundesvorsitzende Dr. Matthias B. Lauer sah die Aufgabe der Sozialdemokratie in der Verbindung vom Engagement gegen soziale Ungerechtigkeit mit einem solidarischen Strukturwandel, der Gesundheits-, Wirtschafts- und Umweltkrise gleichermaßen bewältigen muss.



Dr. Matthias B. Lauer als Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christentum und Sozialdemokratie und Dr. Maria Schimpfössl als Stellvertrende Bundesvorsitzende wurden einstimmig wiedergewählt. (Schluss) ar

