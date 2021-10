Korrektur zu OTS0151 vom 8.10.: „IM ZENTRUM“: Kurz-Rücktritt als Kanzler – Die Regierungskrise und ihre Folgen

Wien (OTS) - Die türkis-grüne Regierung ist vorerst gerettet. Mit seinem Rücktritt vom Amt des Bundeskanzlers erfüllt Sebastian Kurz die Bedingung seines grünen Koalitionspartners. Außenminister Alexander Schallenberg soll ihm als Regierungschef nachfolgen. Als ÖVP-Klubobmann bleibt Kurz aber weiter ein gewichtiger Machtfaktor in der Koalition. Ist mit diesem Schritt das Überleben der türkis-grünen Regierung auch längerfristig gesichert? Was bedeutet er für die Korruptionsermittlungen der Justiz? Und welchen Einfluss hat das alles auf das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger sowie Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Rechtsstaat und Politik?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 10. Oktober 2021, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Wolfgang Peschorn

Präsident der Finanzprokuratur und ehem. Innenminister

Rudolf Anschober

ehem. Gesundheitsminister, Die Grünen

Irmgard Griss

ehem. Präsidentin des Obersten Gerichtshofes, ehem. Abgeordnete zum Nationalrat, NEOS

Bernhard Görg

ehem. ÖVP-Obmann und Vizebürgermeister Wien

Peter Filzmaier

Politologe

Programmänderungen zu den aktuellen politischen Ereignissen heute bei ORF III:

Um 20.15 Uhr gibt Reiner Reitsamer in „ORF III AKTUELL“ einen Überblick über die jüngsten innenpolitischen Ereignisse – ab 21.05 Uhr bittet Hans Bürger in „Politik live“ Politik-Beobachterinnen und -Beobachter zur Diskussion.

