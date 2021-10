Der 4. Königsberger Medizindialog im Sconarium Bad Schönau

Sicherheit trifft Wissen und Kulinarik



Am 8. Oktober war es soweit: Nach den großen Erfolgen der letzten Jahre veranstaltete das Gesundheitsresort Königsberg auch heuer wieder den Königsberger Medizindialog. Trotz der strengen Sicherheitsvorkehrungen und unter Einhaltung der behördlichen Hygienemaßnahmen zur Covid-19-Prävention wurde der Medizindialog von zahlreichen Gästen besucht.

Auch heuer fand der Medizindialog wieder im neuen, geräumigen Veranstaltungsraum der Kohlensäure-Erlebniswelt „Sconarium“ im Herzen von Bad Schönau statt. Zuvor wurden die Teilnehmer zu einem „get together“-Mittagessen ins Gesundheitsresort Königsberg eingeladen und bei einem 4 Gänge-Menü von Küchenmeister Markus Oelgarte verwöhnt. Eine Hausführung von Primar Dr. med. Hanspeter Stilling durch das Gesundheitsresort rundete den Beginn von einem interessanten und lehrreichen Nachmittag perfekt ab.

Exzellente medizinische Kompetenz



Beste medizinische Kompetenz vermitteln wir nicht nur unseren Gästen im Gesundheitsresort Königsberg, sondern auch bei unseren wiederkehrenden Veranstaltungen. Im Rahmen des Medizindialogs erwartete die Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm, vorgetragen von namhaften Referenten wie:

Prof. (FH) Mag. Dr. Erwin Gollner, MPH, MBA , Department Gesundheit der FH Burgenland am Studienzentrum Pinkafeld

, OA Assoc. Prof. Priv. Doz. Dipl.-Ing. Dr. med. Hans-Peter Hutter , Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin des Zentrums für Public Health der Medizinischen Universität Wien

, Ao. Univ. Prof. Dr. phil. Norbert Nowotny , Institut für Virologie - Department für Pathobiologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien

, Univ. Prof. Dr. Christoph Pieh , Department für Psychotherapie und Biopsychosoziale Gesundheit der Donau Universität Krems

, Univ. Prof. Dr. Florian Thalhammer , Universitätsklinik für Urologie der Medizinischen Universität Wien, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin

, Prim. Dr. med. univ. Hanspeter Stilling, Ärztlicher Leiter psychosoziale Gesundheit im Gesundheitsresort Königsberg

Die hochkarätige Expertise aller Vortragenden war somit, wie auch in den Vorjahren, Garant für die hohe Qualität des Königsberger Medizindialogs. Durch Kooperationen mit Universitäten und Krankenhäusern sowie einem gewissenhaften Qualitätsmanagement sind vermittelten Inhalte immer am neuesten Stand der Medizin.

Sconarium Bad Schönau: Die interaktive Kohlensäure-Erlebniswelt

In der interaktiven Erlebnisausstellung des Sconariums wird die Geschichte der Kohlensäure erzählt und welchen zentralen Anteil sie an der Bildung der Erdatmosphäre sowie an der Entstehung des Lebens hat. Neben der interaktiven Erlebnisausstellung befindet sich ein attraktiver Veranstaltungssaal mit einem Fassungsvermögen von rund 260 Sitzplätzen im Sconarium bei modernsten technischen Standards.

