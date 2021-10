Korrektur zu OTS0140 vom 8.10.: ORF-„Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ mit Hans Bürger

Gesamtänderung: Neues Thema und aktualisierte Gästeliste

Wien (OTS) - Mit seinem Rücktritt als Bundeskanzler kommt Sebastian Kurz einer Abwahl zuvor, der Bruch der Regierung ist vorerst abgewendet. Doch wie kann es in der türkis-grünen Koalition längerfristig weitergehen? Die Korruptionsermittlungen gegen Kurz und Personen in seinem engsten Umfeld laufen weiter, auch wenn der ÖVP-Obmann versichert, sein Rückzug sei kein Schuldeingeständnis. Und als Klubobmann bleibt Kurz weiter ein gewichtiger Machtfaktor in der Koalition. Wie sind die Ereignisse der vergangenen Tage politisch zu bewerten? Ist die Regierungskrise mit dem halben Rückzug von Sebastian Kurz tatsächlich beendet? Und welche Szenarien gibt es für die Zukunft der türkis-grünen Regierung?

Hans Bürger diskutiert am Sonntag, dem 10. Oktober 2021, um 11.05 Uhr in ORF 2 in der „Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ mit:

Klaus Herrmann

„Kronen Zeitung“

Martina Salomon

„Kurier“

Rainer Nowak

„Die Presse“

Petra Stuiber

„Der Standard“

Eva Linsinger

„profil“

Gerold Riedmann

„Vorarlberger Nachrichten“

