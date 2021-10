Zweite Etappe der „24-Stunden-Radchallenge für LICHT INS DUNKEL“ startet am Dienstag im Burgenland

Ein weiteres Promi-Team steigt am 12. Oktober in Eisenstadt in die Pedale für den guten Zweck

Wien (OTS) - Vergangenen Donnerstag (von 7. bis 8. Oktober 2021) hat das Radchallenge-Team Oberösterreich rund um Radprofi Yvonne Marzinke den Level hochgelegt: Mit 806,24 Kilometern in 24 Stunden hat das Team das erhoffte Ziel nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen. Damit ist die Messlatte für das Promi-Team Burgenland, das Teamkapitän und Winzer Leo Hillinger in die Challenge führt, um einiges gestiegen. Gemeinsam mit „Burgenland heute“-Moderator Martin Ganster, dem Unternehmer und Ex-Rad-Profi Michi Knopf, der Ex-Welt-und Europameisterin im Kickboxen Nicole Trimmel und den ehemaligen Radrennfahrern Gerhard Zadrobilek und René Haselbacher steht ein starkes, radaffines Team am Start. Auch für sie gilt die Herausforderung, mit so vielen Kilometern wie möglich ins Finale der Radchallenge zu kommen.

Die Etappe der „24-Stunden-Radchallenge“ im Burgenland startet am Dienstag, dem 12. Oktober, um 8.10 Uhr in Eisenstadt, im Hervis Store Haidäcker Park. Den Startschuss um 8.10 Uhr überträgt „Guten Morgen Österreich“ in ORF 2.

Das Publikum wird während des ganzen Tages mit Live-Einstiegen in „Aktuell nach eins“, „Aktuell nach fünf“ und in „Burgenland heute“ in ORF 2 über den Kilometerstand und die sportliche Verfassung des Burgenland-Teams auf dem Laufenden gehalten. Via Live-Stream (im Web auf lichtinsdunkel.ORF.at, unter #24hRadchallenge auf Facebook und in der ORF-TVthek) können Interessierte die 24-Stunden-Radchallenge aber auch durchgehend mitverfolgen.

„Jede Fahrt ist eine gute Tat“ – Publikum erwünscht

Auch im Burgenland haben alle Menschen, die Gutes tun wollen, die Möglichkeit, in nächster Nähe zu den Promis und Profis auf einem der Publikumsräder für eine Spende von 30 Euro für 30 Minuten vor Ort mitzuradeln. Wer nicht auf ein Rad steigen möchte, kann gerne auch vorbeikommen und das Promi-Team während der 24 Stunden anfeuern, motivieren und ein Selfie mit den Sportlern machen – und die Aktion mit einer Spende für Menschen mit Behinderung und Familien und Kinder in Not in Österreich unterstützen.

Alle Informationen zur Spendensammelaktion unter lichtinsdunkel.ORF.at

