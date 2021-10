AVISO: Fotoaktion, Sonntag, 10.10, 18:15, Ballhausplatz: “Werner, trau dich!”

SJ-Stich: “Es liegt jetzt an Werner Kogler und den Grünen, das System Kurz zu überwinden!”

Wien (OTS) - “Um das System Kurz mit all seinen negativen Eigenschaften zu überwinden reicht eine Personalrochade nicht. Es ist notwendig, die ÖVP in die Opposition zu schicken. Nun sind die Grünen am Zug. Es liegt an ihnen, ob sie sich weiter mit türkisen Taschenspielertricks über den Tisch ziehen lassen, oder sich trauen, Haltung anzunehmen”, sagt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich (SJ). Die SJ veranstaltet dazu am Sonntagabend eine Medienaktion, um diese grüne Verantwortung gegenüber dem Land zu verdeutlichen.

Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Wann: Sonntag, 10.10, 18:15

Wo: Ballhausplatz vor dem Bundeskanzleramt

Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Jakob Rennhofer

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at