SPÖ-Deutsch zu Kogler-Ankündigung: „Mit totaler grüner Selbstaufgabe ermöglicht Kogler Fortbestand des ‚Systems Kurz‘“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer: „Grüne haben für Machterhalt ihre Seele endgültig verkauft und machen gemeinsame Sache mit ‚System Kurz‘, das Österreich schadet

Wien (OTS/SK) - „Eine totale Selbstaufgabe der Grünen und gefährliche Drohung für Österreich“ – so wertet SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch die Ankündigung des grünen Vizekanzlers Kogler, die türkis-grüne Regierung mit Kurz-Intimus Schallenberg an der Spitze weiterzuführen. „Die Grünen hätten es in der Hand gehabt, das ‚System Kurz‘ endgültig zu beenden. Diese für Österreich so wichtige Chance haben sie für den Machterhalt verspielt. Die Grünen haben ihre Seele endgültig verkauft und sich mit Haut und Haar den Türkisen unterworfen. Damit ermöglicht die Kogler-Partei den Fortbestand des ‚Systems Kurz‘ und wird zu einer Filiale der ÖVP“, betonte Deutsch heute, Samstag. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die Grünen haben auch den letzten Rest von Glaubwürdigkeit verspielt. Die selbsternannte Antikorruptions-Partei, die immer das Eintreten für Anstand und Menschlichkeit vor sich hergetragen hat, hat ihre Grundwerte endgültig über Bord geworfen und macht gemeinsame Sache mit dem mutmaßlich korrupten ‚System Kurz‘, das Österreich schwer schadet und in dem Sebastian Kurz auch weiterhin die Fäden zieht“, so Deutsch. Dass für Kogler ausgerechnet Minister Schallenberg, der Hilfsangebote für die Kinder von Moria wörtlich als „Geschrei nach Verteilung“ diffamiert hat und der sich selbst als türkiser „Überzeugungstäter“ bezeichnet, offenbar eine „untadelige Person“ und geeigneter Bundeskanzler sei, zeige das „erschreckende Ausmaß der grünen Selbstaufgabe“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/