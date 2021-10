Bauernbund: Für Sebastian Kurz steht Österreich an erster Stelle

Strasser respektiert Entscheidung von Kurz und unterstützt Schallenberg

Wien (OTS) - „Sebastian Kurz hat zwei Nationalratswahlen erfolgreich gewonnen und genießt großes Vertrauen bei den Bauernfamilien und den Menschen in den ländlichen Regionen. Die Volkspartei mit Sebastian Kurz an der Spitze hat große Reformprojekte auf den Weg gebracht, zuletzt die am vergangenen Sonntag präsentierte ökosoziale Steuerreform – das größte Entlastungspaket in der zweiten Republik. Wir respektieren die Entscheidung von Kurz, die er zum Wohl unseres Landes getroffen hat. Er beweist mit seinem Schritt zur Seite, dass Österreich für ihn an erster Stelle steht. Gerade jetzt, wo wichtige Reformen sowie das Budget beschlossen werden müssen und die Pandemie noch nicht überwunden ist, sorgt Sebastian Kurz mit seiner Entscheidung für einen stabilen Fortbestand der Regierung. Als Partei- und Klubobmann wird er auch in Zukunft tatkräftig die Arbeit der Bundesregierung und des ÖVP-Parlamentsklubs unterstützen,“ so Bauernbund-Präsident Abg. z. NR DI Georg Strasser.

„Wir unterstützen den Vorschlag von Sebastian Kurz, Außenminister Alexander Schallenberg dem Bundespräsidenten als künftigen Bundeskanzler vorzuschlagen. Mit Alexander Schallenberg verbindet uns eine gute und langjährige Zusammenarbeit. Er wird in seiner neuen Funktion den vollen Rückhalt des Bauernbundes erfahren,“ so Strasser abschließend.

