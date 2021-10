Bogner-Strauß: Respekt und Anerkennung für Sebastian Kurz

Die neue Volkspartei zeigt wie echte Staatsräson aussieht – volles Vertrauen für den Bundesparteiobmann und Klubobmann

Wien (OTS) - Die Bundesleiterin der ÖVP Frauen, Juliane Bogner-Strauß, zollt dem heutigen Schritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz Respekt: „Während andere aus parteitaktischen Gründen das Land an den Rand einer Krise führen, zeigt Bundeskanzler Sebastian Kurz wie echtes Leadership und Verantwortung aussehen! In einer schwierigen Situation hat der Bundesparteiobmann das Wohl und Funktionieren des Staates über sich gestellt. Damit hat Sebastian Kurz einen Weg aus der aktuellen Situation aufgezeigt und eine Fortsetzung der erfolgreichen Regierungsarbeit ermöglicht. Es gibt viele wichtige Projekte, die wir in dieser Bundesregierung für die Frauen gemeinsam umsetzen müssen und ich hoffe, dass diese Arbeit nun weiterhin kraftvoll fortgeführt wird. Mit Alexander Schallenberg übernimmt eine erfahrene und angesehene Persönlichkeit das Amt des Bundeskanzlers, damit ist Stabilität und eine Fortsetzung der guten Arbeit für Österreich gesichert.“

Abschließend bedankt sich die Bundesleiterin persönlich bei Sebastian Kurz: „Er hat Österreich in den vergangen Monaten sicher durch die Pandemie geführt und unter seiner Kanzlerschaft sind die Weichen Richtung Zukunft gestellt worden. Mit der heutigen Entscheidung zeigt er einmal mehr, wie wichtig ihm das Land und die Menschen sind“, so Bogner-Strauß abschließend.



