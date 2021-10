SPÖ-Deutsch zu Kurz-Rückzug: „Längst überfälliger Schritt“ – Grüne jetzt in Verantwortung, ‚System Kurz‘ endgültig zu beenden

Rochade bloß perfides Manöver, mit dem Kurz in Immunität flüchtet, um Aufklärung zu verhindern?

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch bezeichnet den heutigen vorläufigen Rückzug des türkisen Skandal-Kanzlers Kurz als „längst überfälligen Schritt. Dass Kurz sich aber nicht komplett zurückzieht, sondern als Klubobmann weitermachen will, als ob nichts gewesen ist, zeigt, dass die ÖVP nichts ändern, sondern unverdrossen das ‚System Kurz‘ fortsetzen will. Und natürlich fragt man sich, ob diese Rochade nicht ein perfides Manöver ist, das dazu dient, dass sich Kurz als Abgeordneter in die Immunität flüchtet, um so die Justiz auszutricksen und Aufklärung zu verhindern“, betonte Deutsch heute, Samstag. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die Grünen als selbsternannte Antikorruptions-Partei müssen jetzt Farbe bekennen. Es liegt an den Grünen, ob sie das ‚System Kurz‘ weiter als Partner stützen oder ob sie dieses mutmaßlich korrupte System, das Österreich schwer geschadet hat, endgültig beenden“, sagt Deutsch. „Österreich braucht jetzt eine völlige Abkehr vom ‚System Kurz‘ und einen Neuanfang mit der Rückkehr zu Anstand, Sauberkeit und Respekt“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/