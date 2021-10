SJ-Stich: “Ein einzelner Rücktritt ist zu wenig. Türkis muss aus der Regierung!”

Sozialistische Jugend fordert Rücktritt aller türkisen Regierungsmitglieder und sieht die Grünen in der Pflicht

Die Vorwürfe der vergangenen Tage können nur dann lückenlos und ohne Behinderungen aufgeklärt werden, wenn türkise Blockierer nicht mehr an den Schalthebeln der Republik sitzen. Jetzt sind Vizekanzler Kogler und die Grünen gefordert klare Kante gegenüber dem System Kurz zu zeigen Paul Stich 1/2

Der Rücktritt von Bundeskanzler Kurz ist längst überfällig. Doch ein Rücktritt alleine ist zu wenig. Um das System Kurz zu überwinden und die türkisen Sümpfe trockenzulegen ist es notwendig, dass das gesamte ÖVP-Regierungsteam abgelöst wird Paul Stich 2/2

Wien (OTS) - “ Der Rücktritt von Bundeskanzler Kurz ist längst überfällig. Doch ein Rücktritt alleine ist zu wenig. Um das System Kurz zu überwinden und die türkisen Sümpfe trockenzulegen ist es notwendig, dass das gesamte ÖVP-Regierungsteam abgelöst wird ” sagt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich (SJ) zum heutigen Rücktritt von Bundeskanzler Kurz.

Stich sieht jetzt vor allem die Grünen in der Pflicht. “ Die Vorwürfe der vergangenen Tage können nur dann lückenlos und ohne Behinderungen aufgeklärt werden, wenn türkise Blockierer nicht mehr an den Schalthebeln der Republik sitzen. Jetzt sind Vizekanzler Kogler und die Grünen gefordert klare Kante gegenüber dem System Kurz zu zeigen ”, so Stich abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Jakob Rennhofer

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at