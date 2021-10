VP-Klubobmann Wöginger: „Rendi-Wagner als Kanzlerin ist ein absolutes No-Go“

SPÖ-Chefin fehlt sogar das Vertrauen der eigenen Partei

Wien (OTS) - „Pamela Rendi-Wagner als künftige Bundeskanzlerin ist ein absolutes No-Go. Die SPÖ-Vorsitzende ist sogar in ihrer eigenen Partei völlig umstritten und kann weder auf die volle Unterstützung der roten Landesparteien noch ihrer Vorfeldorganisationen zurückgreifen. Darüber hinaus hat Rendi-Wagner in den vergangenen Monaten immer wieder bewiesen, dass für sie lediglich parteitaktische Interessen an erster Stelle stehen. Anders lassen sich ihre ständigen Attacken auf die Bundesregierung sowie die fehlende Unterstützung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht erklären“, betont der Klubobmann der neuen Volkspartei, August Wöginger.

„Mit Sebastian Kurz haben wir hingegen einen Bundeskanzler, der einerseits auf die volle Unterstützung der gesamten Volkspartei zählen kann, andererseits in den vergangenen Jahren deutlich gemacht hat, dass er in der Lage ist, große und notwendige Reformen für die Österreicherinnen und Österreicher umzusetzen“, so Wöginger abschließend.

