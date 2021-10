Die Digitale NÖ Lernwerkstatt bietet auch in den Herbstferien Unterstützung

LR Teschl-Hofmeister: Kostenlose digitale Lernbegleitung mit dem NÖ Familienpass

St. Pölten (OTS/NLK) - Auf Initiative von Bildungs- und Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister startete mit den vergangenen Sommerferien ein Pilotprojekt der NÖ Familienland GmbH:

Die Digitale NÖ Lernwerkstatt. „Auf dieser Plattform angeboten werden digitale, mit dem NÖ Familienpass kostenlose, Lernbegleitung mit Studierenden, ein Ferien-TV und weiterführende Informationen. Ich freue mich, dass dieses Angebot an die Familien in Niederösterreich bereits in den Sommerferien sehr gut angenommen wurde, weshalb wir die Digitale NÖ Lernwerkstatt auch in den Herbstferien weiter zur Verfügung stellen werden“, kündigt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister an. Familien, die Inhaber eines NÖ Familienpasses sind, können das Angebot der digitalen Lernbegleitung im Ausmaß von maximal acht Stunden für ihre Kinder in Anspruch nehmen. Jene Familien, die noch keinen NÖ Familienpass besitzen, können diesen entweder vorab oder während des Anmeldeprozesses kostenlos beantragen.

Vor allem die Möglichkeit der digitalen Lernbegleitung soll Kinder im Pflichtschulalter und darüber hinaus dabei unterstützen, etwaige Wissenslücken zu schließen und Gelerntes zu wiederholen. Schülerinnen und Schüler werden dazu direkt über die Digitale NÖ Lernwerkstatt mit PH- und Lehramtsstudierenden vernetzt. Zusätzlich stehen ihnen in der Mediathek 27 Workshops zu unterschiedlichsten Themen zum Nachschauen sowie spannende Downloads und weiterführende Links zur Verfügung.

„Das Land Niederösterreich setzt zahlreiche Unterstützungsangebote für Familien in Niederösterreich – so auch mit dem kostenlosen NÖ Familienpass und mit den an ihn gekoppelten Angebote. Mit der Digitalen NÖ Lernwerkstatt möchten wir alle Familien in Niederösterreich erreichen und ihnen einen leichten Zugang zu kostenloser, digitaler Lernunterstützung für ihre Kinder und Jugendlichen ermöglichen“, betont Teschl-Hofmeister abschließend. Alle Informationen zur Anmeldung für die digitale Lernbegleitung in den Herbstferien findet man ab 11. Oktober auf www.noe-lernwerkstatt.digital.

Rückfragen an: Karin Feldhofer, 02742/9005-13484, karin.feldhofer @ noel.gv.at.

